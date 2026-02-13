Obavijesti

Spielberg uplatio 25.000 dolara

Za obitelj glumca Jamesa Van Der Beeka skupili 2 mil. dolara

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia

Iza Van Der Beeka ostali su veliki dugovi za troškove liječenja

Glumac James Van Der Beek (49), koji je preminuo u srijedu nakon borbe s rakom debelog crijeva, iza sebe je ostavio suprugu Kimberly i njihovih šestero djece. Upravo je za njih pokrenuta GoFundMe kampanja, koja je u rekordnom roku prikupila nevjerojatna sredstva, otkrivajući pritom dirljivu solidarnost holivudske elite, ali i jedan poseban filmski trenutak koji je postao stvarnost.

IMAO JE 48 GODINA Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'
Kampanja, koju su pokrenuli bliski prijatelji obitelji kako bi pomogli u pokrivanju golemih medicinskih troškova koji su iscrpili obiteljske financije, u samo nekoliko dana premašila je iznos od dva milijuna dolara. Među tisućama donatora istaknulo se ime legendarnog redatelja Stevena Spielberga. On i supruga Kate Capshaw donirali su velikodušnih 25.000 dolara.

Los Angeles: Poznati dolaze na HFPA and InStyle's Golden Globe award party
Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM

Ova gesta ima posebnu sentimentalnu težinu za obožavatelje jer je Van Der Beekov najpoznatiji lik, Dawson Leery, u seriji bio opsjednut Spielbergovim filmovima i sanjao je o tome da postane redatelj upravo po uzoru na njega. Činjenica da je stvarni Spielberg priskočio u pomoć obitelji glumca koji ga je "glumio" kao svog idola mnoge je ganula do suza.

SHRVANI SU Kolege iz serije Dawson's Creek opraštaju se od Jamesa Van Der Beeka: 'Bio je jedan u milijardu'
Prema podacima američkog CDC-a, liječenje raka debelog crijeva drugo je najskuplje među svim karcinomima, a troškovi u posljednjoj godini života pacijenta često su astronomski. Van Der Beek je, unatoč bolesti, nastavio raditi, snimio je četiri filma i tri serije, vjerojatno i zato da bi zadržao pravo na liječenje u sustavu koji ne prašta, čak ni onima čija lica prepoznaje cijeli svijet.

Foto: Profimedia

Osim Spielberga, niz drugih slavnih osoba pokazao je veliko srce. Redatelj filma 'Wicked', Jon M. Chu, te poznati menadžer Guy Oseary donirali su svaki po 10.000 dolara. Glumica Zoe Saldaña obvezala se na mjesečnu donaciju od 2500 dolara, dok je Derek Hough, zvijezda showa 'Ples sa zvijezdama', donirao 1000 dolara.

Zaklada Marle Maples također je pridonijela s 5000 dolara. Zanimljivo je da je Spielberga u visini donacije ubrzo pretekao anonimni dobročinitelj koji je uplatio 30.000 dolara samo dva sata nakon redateljeve uplate.

EMOTIVNE PORUKE Prijatelji Van Der Beeka objavili fotke njegovih posljednjih dana
U opisu kampanje navodi se kako su 'troškovi Jamesove medicinske skrbi i dugotrajna borba protiv raka ostavili obitelj bez sredstava' te da se sad bore kako bi zadržali dom i osigurali stabilnost djeci u ovim nemogućim uvjetima. James Van Der Beek javno je otkrio svoju dijagnozu u studenome 2024., a bolest je, iako je isprva bio optimističan, nažalost bila jača. 

Los Angeles: Poznati na predstavljanju projekta Trevor Live
Foto: LuMar Photo/PRESS ASSOCIATION

