Zdenka Kovačiček (77) druga je večerašnja dobitnica Nagrade za životno djelo, nagradu joj je predao novinar Dražen Ilinčić koji se prisjetio Zdenkine šale o spavanju s Porinom te dodao kako će sada biti gužva u njezinom krevetu.

- Hvala puno. Nemojte dobit ću tremu. Stvarno sam uzbuđena i počašćena i jako sretna. Najviše zbog toga što je Porin ipak došao na vrijeme. Jer moglo je biti i prekasno i moram vas upozoriti da postumno ne želim nikakve nagrade. Nek se to zna!, rekla je pjevačica na samom početku svog govora.

- Ja sam sretna što sam se cijeli život bavila najljepšom profesijom na svijetu. Glazba je bila moj posao, strast i život, ali bilo je i nekih problema, pa se znalo dogoditi da nisu znali gdje bi me smjestili, pa su me koji put i prešutjeli.

- Meni su najznačajniji oni trenuci kad sam srela suradnike koji su bili vizionari kao i ja i kada su krenule suradnje koje su obilježile život naše glazbene scene i na to sam ponosna.

- Najdraža suradnja s Daliborom Paulikom kad smo prije dosta godina kreirali prvi domaći album na engleskom jeziku, danas je to normalno , a tada je bio fenomen, nitko to nije htio platiti ali ja sam odlučila ga sama financirati Love is a game. To je album. - rekla je Zdenka.

- Hvala Marku Tomasoviću koji je prepoznao moj senzibilitet i napisao moju najznačajniju pjesmu po kojoj se nadam da će me pamtiti, a ne po guzici... Ovo nije kraj ovo je možda moj novi početak idemo dalje pa dokle stigli! Hvala puno! - zaključila je Zdenka Kovačiček.