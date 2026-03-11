Zvijezda Paklenog šunda tvrdi: 'Jedina sam koja nije dobila dio zarade'. Tarantino joj odgovorio

Glumica Rosanna Arquette izjavila je kako je ona jedina članica glumačke postave kultnog filma "Pakleni šund" iz 1994. godine koja nije primila dio od iznimno unosne zarade filma na kino blagajnama. Film Quentina Tarantina, snimljen sa skromnim budžetom od samo osam milijuna dolara, postigao je ogroman uspjeh kod kritike i publike, zaradivši na kraju više od 213,9 milijuna dolara diljem svijeta.

Glumačka postava filma, koja je uključivala zvijezde poput Brucea Willisa i Johna Travolte, pristala je na manje plaće za sudjelovanje u neovisnom filmu. Willis je svoju uobičajenu plaću od deset milijuna dolara smanjio na samo 800 tisuća dolara, ali je zauzvrat ugovorio postotak od profita. Arquette (66), koja je imala manju, ali pamtljivu ulogu supruge dilera droge kojeg je glumio Eric Stoltz, sada je otkrila da je bila izostavljena iz dogovora o podjeli dobiti.

Foto: Supplied by LMK / IPA

​- Ja sam jedina osoba koja nije dobila udio u zaradi. Svi su zaradili osim mene - rekla je za The Sunday Times Magazine.

Arquette, koja je u istom intervjuu oštro kritizirala Tarantina zbog korištenja rasističkih uvreda u filmu, ne krivi redatelja za financijsku nepravdu. Umjesto toga, vjeruje da je filmski producent Harvey Weinstein osigurao da bude izbačena iz dogovora koji je imala ostatak glumačke ekipe. Weinstein (73), koji trenutno služi 16-godišnju zatvorsku kaznu zbog silovanja, seksualno ju je uznemiravao početkom devedesetih u hotelu na Beverly Hillsu.

​- Imala sam sreće jer nisam bila silovana. Ali, čovječe, išlo je u tom smjeru i platila sam cijenu što sam rekla ne, a kasnije sam platila cijenu što sam rekla istinu - kazala je Arquette.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Glumica je bila jedna od desetak žena koje su osramoćenog producenta optužile za seksualno zlostavljanje tijekom pokreta #MeToo krajem 2017. godine, što je na kraju dovelo do Weinsteinove osude za seksualni napad 2022. godine. Ipak, Arquette je kritizirala i Tarantina, koji je ujedno i scenarist filma, zbog korištenja rasističkih uvreda u filmu, što je dovelo do žestokog verbalnog rata između nekadašnjih prijatelja.

​- Meni je osobno dosta korištenja te riječi na 'N' - mrzim je. Ne mogu podnijeti da je Tarantinu to dopušteno. To nije umjetnost, to je samo rasistički i jezivo - rekla je Arquette.

U oštro sročenom odgovoru, Tarantino (62) je u izjavi za Daily Mail poručio glumici: "Dao sam ti posao, a ti si uzela novac."

Foto: Jonas Walzberg/DPA

"Draga Rosanna, nadam se da je publicitet koji dobivaš od 132 različita medija koji pišu tvoje ime i objavljuju tvoju sliku bio vrijedan nepoštovanja prema meni i filmu za koji se sasvim jasno sjećam da si bila oduševljena što si dio njega?", napisao je Tarantino. Kritizirao je Arquette što napada film više od tri desetljeća nakon njegova izlaska.

"Osjećaš li se tako sada? Vrlo moguće. Nakon što sam ti dao posao, a ti si uzela novac, blatiti ga iz, kako sumnjam, vrlo ciničnih razloga, pokazuje jasan nedostatak klase, a ništa manje ni časti", poručio je redatelj, dodavši kako "između umjetničkih kolega treba postojati esprit de corps". Francuski izraz koji je Tarantino upotrijebio odnosi se na "zajednički duh koji postoji među članovima grupe i potiče entuzijazam, odanost i snažno poštovanje časti grupe". Svoju je izjavu završio riječima: "Čini se da je cilj postignut. Čestitam - Q."