Obavijesti

Sport

Komentari 0
FAVORIT IZ SJENE

A što ako uspiju? Kladionice značajno promijenile tečaj da će Dinamo osvojiti Europsku ligu!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
A što ako uspiju? Kladionice značajno promijenile tečaj da će Dinamo osvojiti Europsku ligu!
Foto: Antonio Bronic

Osim što Dinamo juri prema prolasku u nokaut fazu, hrvatskom predstavniku sve više vjeruju i kladionice, koje su značajno promijenile koeficijent na ponudu da će Dinamo osvojiti Europsku ligu!

A što ako uspijemo? Bio je to slogan koji je stajao iza Dinamovog neuspješnog lova na prošlosezonsku titulu. Zagrebački klub tada je bio u teškoj situaciji, obrana titule izmicala mu je iz ruku, ali do posljednjeg su trenutka navijači, a i nogometaši "modrih" vjerovali u titulu. Glavni akteri tog slogana već su postali bivši na Maksimiru, ali ciljevi Dinama ostaju isti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! 00:47
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! | Video: 24sata/pixsell

Mario Kovačević odlično je započeo svoj trenerski mandat, njegov Dinamo prvoplasirani je HNL-u s pobjedama nad Hajdukom, Rijekom i Osijekom, a u Europi je imao savršeni start, dvije pobjede u toliko utakmica za vrh Europske lige. 

KOREKTNO PRIZNAO Srpski trener otkrio čime ga je Dinamo iznenadio: 'Vrhunska kvaliteta zabijanja, vrlo su jaki'
Srpski trener otkrio čime ga je Dinamo iznenadio: 'Vrhunska kvaliteta zabijanja, vrlo su jaki'

"Modri" su u četvrtak u drugom kolu Europske lige pobijedili Maccabi iz Tel Aviva 3-1, a s istim je rezultatom na Maksimiru "pao" turski Fenerbahče. U trećem kolu Dinamu u goste stiže Malmo, koji je posljednji nakon prva dva kola.

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Osim što Dinamo juri prema prolasku u nokaut fazu natjecanja, hrvatskom predstavniku sve više vjeruju i kladionice, koje su značajno promijenile koeficijent na ponudu da će Dinamo osvojiti Europsku ligu! Kladionice su uoči početka Europske lige Dinamu dale koeficijent 80 za osvajanje Europske lige.

NAKON POBJEDE Trener Dinama: Igrači sad mogu popiti piće, dva! A u Beogradu smo se baš ugodno osjećali...
Trener Dinama: Igrači sad mogu popiti piće, dva! A u Beogradu smo se baš ugodno osjećali...

Taj se koeficijent značajno promijenio već nakon pobjede nad Fenerbahčeom, kada je pao na 65. Kladionice su reagirale nakon nova tri boda "modrih" i sada je koeficijent na njihovu titulu "samo" 45, što je osjetno manje nego prije 10 dana kada je počelo natjecanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola
EUROPSKA LIGA

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola

Veznjak Dinama zabio je svoj drugi gol na utakmici nakon što je doveo Dinamo u vodstvo u 19. minuti. Sad je lijepo primio loptu i namjestio se na udarac desnom nogom, koji je bio lijepo plasiran u mrežu Maccabija
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025