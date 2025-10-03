A što ako uspiju? Kladionice značajno promijenile tečaj da će Dinamo osvojiti Europsku ligu!

A što ako uspijemo? Bio je to slogan koji je stajao iza Dinamovog neuspješnog lova na prošlosezonsku titulu. Zagrebački klub tada je bio u teškoj situaciji, obrana titule izmicala mu je iz ruku, ali do posljednjeg su trenutka navijači, a i nogometaši "modrih" vjerovali u titulu. Glavni akteri tog slogana već su postali bivši na Maksimiru, ali ciljevi Dinama ostaju isti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! | Video: 24sata/pixsell

Mario Kovačević odlično je započeo svoj trenerski mandat, njegov Dinamo prvoplasirani je HNL-u s pobjedama nad Hajdukom, Rijekom i Osijekom, a u Europi je imao savršeni start, dvije pobjede u toliko utakmica za vrh Europske lige.

"Modri" su u četvrtak u drugom kolu Europske lige pobijedili Maccabi iz Tel Aviva 3-1, a s istim je rezultatom na Maksimiru "pao" turski Fenerbahče. U trećem kolu Dinamu u goste stiže Malmo, koji je posljednji nakon prva dva kola.

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Osim što Dinamo juri prema prolasku u nokaut fazu natjecanja, hrvatskom predstavniku sve više vjeruju i kladionice, koje su značajno promijenile koeficijent na ponudu da će Dinamo osvojiti Europsku ligu! Kladionice su uoči početka Europske lige Dinamu dale koeficijent 80 za osvajanje Europske lige.

Taj se koeficijent značajno promijenio već nakon pobjede nad Fenerbahčeom, kada je pao na 65. Kladionice su reagirale nakon nova tri boda "modrih" i sada je koeficijent na njihovu titulu "samo" 45, što je osjetno manje nego prije 10 dana kada je počelo natjecanje.