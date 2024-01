Ademi: Do sada nisam bio na očekivanoj razini. Jakirović: Talijani me 'ubijaju' s Brekalom

Dinamo zaostalim dvobojem protiv Lokomotive otvara proljetni dio prvenstvene sezone. Hrvatski prvak će u utorak od 17 sati dočekati gradskog rivala, a zagrebački derbi najavili su trener Dinama Sergej Jakirović i kapetan Arijan Ademi. Maksimirski stadion još nije do kraja očišćen, snijeg je prekrio tribine, ali u klubu nam kažu kako će do sutra sve biti spremno.

- U tri tjedna je sve bilo zbijeno, novo iskustvo za nas, sproveli smo što smo planirali. Vrijeme nas je poslužilo osim zadnjeg dana kad je nastala voda i blato, srećom nitko se na toj zadnjoj utakmici nije ozlijedio. Vratili smo se, prvi dan je pao snijeg pa smo malo improvizirali u balonu, ali od tada dobro treniramo - kaže Sergej Jakirović, pa dodaje:

- Nastavak sezone? Bit će naporan ritam, navikli smo na to. Igrači su i u pauzi bili samo sedam dana bez treninga, već za Božić su počeli s programom. Smatram da smo se dobro pripremili, imali smo puno prostora za napredak u odnosu na jesen. Zdravi smo svi osim Šutala i Perića, ali moći ćemo odgovoriti na sve proljetne izazove.

Kakvo je stanje s Ogiwarom?

- Ogiwara? Neće sutra igrati mogu reći otvoreno. Ima problem s gležnjem, ušao je u trening. Bit će u rosteru za utakmicu, ali neće početi. Perković kreće na lijevom boku.

Kako ste zadovoljni novim igračima u svlačionici?

- Jako dobro su se prilagodili, momčad ih je prihvatila, to nama i nije problem. Još kad si kvalitetan sve je lakše, a svi oni imaju kvalitetu, to smo i ciljali. Doveli smo što smo htjeli, zadovoljan sam s dečkima, "mercato" je otvoren, pogotovo kad se zatvori taj europski dio prijelaznog roka. I vidjet ćemo hoće li netko od nas otići.

Dolazi li Brekalo u Dinamo?

- Brekalo? Talijani me "ubijaju", svaki dan je nova informacija, nema novosti po tom pitanju. Znamo da tražimo još jedno krilo, živi smo na tržištu, gledamo i promatramo. Nećemo nikoga dovoditi reda radi. Dobra smo momčad i motivirani, u ovog momentu je sve "stand by".

Kakva je situacija s Ryanom Kentom?

- Kent? Isto kao i Brekalo, sve je stvar dogovora. Mora i on željeti, mora i klub željeti. To su dobri igrači s dobrim pedigreom, mogu igrati ozbiljan nogomet, hoćemo li se dogovoriti - ne znam. Nije sve do nas. Nekad neke igrače ne možete uvijek dovesti, pa idete dalje, nije sve do nas kao klub. Nisu samo njih dvojica u pitanju, pratimo tržište.

Lokomotiva više nema Tucija, Živkovića...

- Tu je Čop koji igra u zadnje vrijeme, iskusan je. Tu su Šotiček, Krivak, Goričan..., trebamo biti oprezni zbog njihovih kontranapada, a nemaju respekta prema nikome. I zato moramo biti bolji, imamo kvalitetu, to treba pokazati na terenu.

Pričali ste kako želite brži i okomitiji Dinamo...

- Uspjeli smo se pomaknuti, vidjela se naša intencija da idemo prema naprijed, do sada smo puno igrali unazad, nisam ljubitelj toga. Igrači koji su došli, pa Kaneko i Špikić su brzi, mogu proći, bilo bi suludo ne koristiti takve igrače. OK, to su sve bile pripreme, ali dosta smo dobro to odradili. Imamo već neke automatizme, vide se pomaci.

Muči li vas što će puno momčadi igrati rasterećeno s obzirom da nikome iz donjeg doma ljestvice (osim Rudešu) ne prijeti ispadanje...

- Volio bih da 9. mjesto donosi kvalifikacije, ovako se gubi natjecateljska draž. Kad vratim film izgubili smo neke važne bodove protiv tih momčadi iz donjeg dijela ljestvice, moramo uvijek ići na pobjedu, bez obzira što oni sad mogu igrati za svoj gušt - završio je Jakirović.

Riječ je dobio Arijan Ademi.

- Pripreme su protekle dobro, bili smo na visokom nivou, sve dobro odradili. Spremni dočekujemo sezonu i da ćemo biti uspješniji nego prvi dio - poručio je Arijan Ademi, pa dodao:

- Lokomotiva? Dosta tvrd orah za nas, uvijek su brzi, mladi i poletni, nama nezgodni. Teško je igrati protiv njih, ali znat ćemo odgovoriti i pobijediti. Teren? Ma nema straha, "Miljac" (Miljenko Sakoman) vodi računa o tome, vjerujem da će sve biti OK.

Prvi dio niste puno igrali zbog toga da Dinamo ne plati više novaca Kinezima.

- Pa dobro, nije to bilo teško, nije mi bio problem. Ali nisam bio na razini koju sam očekivao od sebe, ne želim se vaditi na minutažu, vjerujem da ću drugi dio biti bolji, pomoći u osvajanju naslova.

Prvi put na polusezoni kasnite za Hajdukom.

- Sigurno da je malo drugačije nego prije, ali navikli smo na to, znamo što se od nas očekuje i što moramo napraviti. Atmosfera je dobra, dobro treniramo i motivirani dočekujemo drugi dio. Nadam se da smo već na sto posto, trebali bi biti. U Dinamu je uvijek pritisak, moramo dobiti, samo tako će nam biti lakše u nastavku sezone.

U Hajduk je stigao Ivan Perišić.

- Perišić? Njihova stvar, znam kakav je igrač, bit će im pojačanje - završio je Ademi.