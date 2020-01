'Ako izgubimo od Austrije, ne zaslužujemo ići u polufinale

Kreće još jedan krug, još jedna avantura za naše rukometaše. Na redu su Austrija, Njemačka, Češka i Španjolska. Trnovit put do polufinala u kojemu neki Hrvatsku već vide. Među njima je i Goran Šprem. Legendarno hrvatsko krilo javilo nam se s puta za Beč i porazgovaralo s nama o onome što Hrvatsku čeka u narednih tjedan dana.

Austrija, četvrtak (18:15)

- Austrija je domaćin i samo po tome je već opasna reprezentacija. Na papiru smo mi favoriti i od toga ne smijemo bježati, međutim, Austrija je pokazala na ovome prvenstvu da može igrati dobro i kvalitetno. Pogotovo, kažem, to što igraju doma, što će imati taj jedan vjetar u leđa, što će imati dosta navijača, atmosferu i to je zapravo njihov forte - započeo je naš razgovor Goran pa nastavio:

- Mi bi protiv njih trebali odigrati pametno i kvalitetno i nama će ta utakmica zapravo biti pokazatelj u kojem smjeru ćemo ići. Pojedimo li njih, pobijedili smo jednog direktnog konkurenta koji je prenio isto dva boda u drugi krug. Ostavimo ih iza sebe i onda ćemo zapravo moći puno ranije gledati naprijed u kojem smjeru idemo - nada se.

Austrijanci su uvijek neugodni, što je, je. Najbolji golgeter prvog kruga im je u momčadi, a uz njega ih ima još nekoliko.

- Kod njih su zapravo najopasnija ta dva vanjska igrača, Bilyk i Božović i Bauer na golu, koji nije svjetska klasa, ali je na ovome prvenstvu branio jako dobro. Oni su jedna, recimo to tako, momčad između prve i druge lige europskog rukometa. S obzirom da igraju doma, kažem, sigurno opasan protivnik kojeg moraš odraditi, pobijediti - kaže Šprem pa ističe:

- Ukoliko izgubiš od Austrije, ne zaslužuješ ići u polufinale, to je nekakav moj stav.

Njemačka, subota (20:30)

Vikend neće biti odmoran za naše 'kauboje'. U subotu će se igrati utakmica s momčadi Christiana Prokopa, jednog od najmlađih rukometnih izbornika. Prošle godine bio je to jedan traumatičan susret za Hrvatsku nakon nekoliko sudačkih odluka. Možda baš to bude 'Dan D' za Hrvate.

- Njemačka će nam biti ona prava utakmica i pobjedom protiv Njemačke već možemo vidjeti polufinale - nada se Goran.

- Nijemci su reprezentacija koju, moram priznati, ja igrački ne preferiram. Ne simpatiziram ih i ne vidim ih kao neke favorite za visoki plasman. Sad izdvajati neke igrače Njemačke mislim da je stvarno nepotrebno. Oni jesu skup dobrih igrača, odličnih igrača iz Bundeslige, međutim, njemački stil i njemačka reprezentacija nisu netko koga ja vidim kao neke favorite - priznaje.

U njemačkoj igri ovo prvenstvo, osjeti se nervoza. Niti glavna zvijezda ekipe Uwe Gensheimer nije na svom najvišem nivou, no golmani su im, kao i uvijek odlični.

- Ne znam je li im problem u izborniku, ne želim u to ulaziti, ali me začudilo da su pozvali Bittera, jednog veterana kojeg su pozvali pokraj Wolffa koji je broj jedan. Imaju oni još dobrih golmana, međutim, za to su se odlučili i to je njihov odabir, s tim moraju sami baratati. Kažem, ne vidim ih kao neke favorite, ne igraju lijepo, ali su jako opasni - smatra i predlaže:

- Oni igraju dobru obranu, nama će to biti ključ, probiti tu njihovu 6-0 obranu koju će vjerojatno igrati i ne smijemo razbraniti njihove golmane. To će biti ključ svega.

Češka, ponedjeljak (16:00)

Reprezentacija Češke, govore brojke, a i rukometni obožavatelji, trebala bi biti lagan protivnik, ali koliko puta nam je povijest naše reprezentacije pokazala - lakih protivnika nema.

- Tu ne smijemo biti skromni. Kada se krene s temom Češke tu bilo koja druga priča osim pobjede ne dolazi u obzir. Češka je reprezentacija koja se mora pobijediti. Češka je u ovoj našoj grupi možda i najslabija reprezentacija i protiv njih svaki kiks bi bio zaista iznenađenje i katastrofa - jasno ističe legendarno krilo.

- Jedino u opciji da se zaista posloži sve već u prve dvije utakmice, da već uhvatimo polufinale, onda postoji mogućnost, ovisno o tome koga ćemo odmarati, hoćemo li igrati punom snagom. Ipak, mislim da su male mogućnosti za to. Razmišljati samo o tome da bi nam Češka mogla stvarati probleme, stvarno ne želim - rekao nam je u razgovoru i pojasnio:

- Mislim da nisu ni približno kvalitetni kao mi, a mislim da nam se neće dogoditi niti prošlogodišnji Brazil.

Španjolska, srijeda (16:00)

Jasno najjači protivnik Hrvatske u drugom krugu je 'furija'. Teško je izvući slabo ime iz te momčadi, jednostavno ga - nema. Kompletna, jaka, dominantna. Tako izgleda Španjolska.

- Španjolci su sjajna ekipa. Na kraju krajeva, oni su i aktualni europski prvaci iz Hrvatske od prije dvije godine. Oni su opasni. Nadam se da nam ta utakmica neće biti ona 'biti ili ne biti', ona o kojoj će nam ovisiti polufinale. Međutim, ako se i to dogodi, nema razloga da ih ne pobijedimo - uvjeren je Goran.

- Oni su skup vrhunskih igrača, zaista. Igraju pozicijsku igru, jako puno igraju s pivotima, jako puno vrte okolo, dva na dva, imaju šutere, imaju igru, zaista su jedna prava, kompaktna reprezentacija. Ali i oni su pobjedivi i ja sam siguran da su dvije reprezentacije iz ove skupine koje će ići u polufinale Hrvatska i Španjolska - govori nam i ističe:

- Vrlo nam je bitno ne razbraniti njihove golmane. Sjetimo se prije dvije godine, njima je Arpad Šterbik bio došao kao golman na polufinale i finale i doslovno im donio zlato. Čovjek je obranio sve kad je ušao. Ne smijemo dozvoliti Raulu Entrerriosu da organizira njihovu igru, braća Dujshebaev su tu opasna. To je jedna kompletna reprezentacija koja je u ovoj grupi i ona je sigurno, uz Hrvatsku, glavni favorit za polufinale. Moralo bi se zaista dogoditi neko iznenađenje da se tu nešto drugo zavrti - smatra Šprem, ali se nada da do iznenađenja neće doći.

- Vjerujem da ćemo do te zadnje utakmice koju ćemo igrati s njima već i mi i oni biti u polufinalu i da će ona biti onako samo revijalna.

