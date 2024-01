ANKETA Kome vjerujete, zašto Brekalo nije došao u Dinamo? 'Hajduku nije spustio uvjete!'

Počelo je kao obostrana želja. I Dinamo i Josip Brekalo htjeli su da se 25-godišnji reprezentativac vrati u plavo jato nakon sedam godina inozemstva i ovdje, na oku izborniku, osigura svoje mjesto u reprezentaciji za Europsko prvenstvo.

Ali nešto više od mjesec dana nakon prve informacije da se Brekalo želi vratiti u Dinamo, Josip je potpisao za Hajduk.

Pokretanje videa ... Perišić i Brekalo na centru Poljud | Video: 24sata/Video

Kako? Zašto? Iz Brekalovog kuta stizale su informacije kako želi u Dinamo, kako se bio spreman odreći i dijela novca i premije za naslov prvaka, samo da dođe. U Fiorentini je imao plaću 1,8 milijuna eura godišnje, Dinamo mu je bio spreman dati 50 posto toga i dogovoriti otkup nakon ove sezone, pa ga talijanski klub nije htio pustiti jeftino, a 10. siječnja menadžer Andy Bara, koji nije u dobrim odnosima s Dinamom, izjavio je da su šanse da Brekalo dođe u Maksimir manje od 50 posto.

Brekalo tvrdi da ga je Dinamo izigrao

Josip se svakako htio vratiti u Hrvatsku i zbog činjenice da mu je supruga trudna i kako bi sakupio minutažu za Euro. No, 24. siječnja sve je propalo. Brekalo se navodno oprostio od suigrača u Fiorentini i uputio prema aerodromu čekajući konačno zeleno svjetlo iz Dinama za put prema Hrvatskoj.

Foto: Hajduk

Ali Dinamo je do 10 sati trebao Fiorentini poslati sve potrebne dokumente, ali to nije učinio. U to vrijeme u Maksimiru 128 žestoko se raspravljalo o sudbini trenera Sergeja Jakirovića pa su pregovore s Fiorentinom prekinuli, a Josip se vratio u klub. Razočaran.

Dinamo Brekalu nudio 600.000 eura plus bonuse

Priča ide dalje: Jakirović je nakon pobjede u Puli ostao trener pa je opet nazvao Brekala, ali dan ranije počeo je Josip razgovarati s Hajdukom, ljutit što ga je Dinamo prevario.

Brekalova strana tvrdi, dakle, da je sve bilo dogovoreno i da je Dinamo na sve pristao pa se povukao i izigrao i igrača i Fiorentinu.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Dinamo je, pak, bio spreman platiti 100.000 eura za posudbu (kao što je platio Hajduk), 100.000 eura bonusa ako postane prvak (baš kao i Hajduk) i još 200.000 eura bonusa ako uđe u skupinu Lige prvaka.

Štoviše, iz kluba tvrde da su Brekalu ponudili uvjete kojima bi bio najplaćeniji igrač, ali da je Josip htio više i tražio jamstvo oko uloge na terenu, a onda je otišao u Hajduk za manju plaću. Pojavila se priča da mu je Dinamo nudio 600.000 eura plus bonuse za pola godine, a da je za Hajduk potpisao za 350.000 eura plus bonuse. No, njegov je menadžer Bara za Sportske novosti rekao:

- Hajduk je bio vrlo korektan, javio se tek kad je Dinamo propao, poručili su Josipu kako znaju da je Dinamovo dijete, ali njima treba ta pozicija, a njemu treba minutaža za Euro pa da razmisli. I prihvatili su potpuno iste uvjete koje bi Josip imao u Dinamu. Dakle, Brekalu ostaje sve isto. I da se nije javio Hajduk, morao bi otići u neki mali klub jer čekajući Dinamo, propale su mu sve druge opcije.

Brekalo će tako naslov prvaka loviti u Hajduku, neki su Dinamovi navijači ljutiti na klub, neki na Brekala. A što vi mislite, tko je kriv što Brekalo nije završio u Maksimiru?