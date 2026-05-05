ANKETA Kovačić se vratio, koga bi Dalić trebao ostaviti doma?

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju za 43 dana čeka prva utakmica na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Izbornik Zlatko Dalić objavit će širi popit do ponedjeljka, a finalni popis od 26 imena mora objaviti do 1. lipnja. U veznom redu prava je gužva i borba za pozicije.

Mateo Kovačić vratio se u puni pogon i asistencijom protiv Evertona pokazao da se na njega itekako može računati. Luka Modrić je siguran, a izgledno je da će se na popisu naći i Petar Sučić, Martin Baturina i Mario Pašalić. Kandidati za preostala mjesta u veznom redu Hrvatske još su Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Toni Fruk, Kristijan Jakić, Nikola Moro, a u širem kontekstu i Josip Mišić, Toma Bašić te Luka Ivanušec.

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Od 14 navedenih veznjaka, sigurno će ih nekoliko ostati bez Mundijala, ovisno o tome koliko će se na popisu naći braniča i napadača. Tri gomana su sigurna. Izbornici prijavljuju između 23 i 26 igrača na konačnom popisu, a Dalić je za Europsko prvenstvo 2024. prijavio devet veznih igrača, dok je za SP 2022. u Katru zvao osam veznih igrača, a za Euro 2020. samo sedam. Treba istaknuti kako Jakić konkurira i za poziciju na desnom beku, a primjerice Vlašić, Majer, Luka Sučić i oba Pašalića mogu pokriti i krilne pozicije, kao i Ivanušec.

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Što se tiče natjecateljskog ritma, tu su Vlašić, Moro, Fruk, Jakić, Bašić i Mišić u prednosti u odnosu na Majera, kojeg u Wolfsburgu trener najčešće uvodi s klupe, Ivanušeca, koji ne igra redovito u PAOK-u i Luku Sučića, koji se bori s formom i konstantnom u Real Sociedadu. Ostalo je manje od mjesec dana do objave konačnog popisa (1. lipnja), a Hrvatska će prije SP-a odigrati provjere protiv Belgije (2. lipnja) i Slovenije (7. lipnja).

Ako vam se anketa ne prikazuje, kliknite OVDJE.