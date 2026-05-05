Mjesta je malo, a kandidata puno! Zlatko Dalić objavit će konačan popis putnika na Svjetsko prvenstvo 1. lipnja, a konkurencija je posebno jaka u veznom redu. Tko će ostati doma?
ANKETA Kovačić se vratio, koga bi Dalić trebao ostaviti doma?
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju za 43 dana čeka prva utakmica na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Izbornik Zlatko Dalić objavit će širi popit do ponedjeljka, a finalni popis od 26 imena mora objaviti do 1. lipnja. U veznom redu prava je gužva i borba za pozicije.
Mateo Kovačić vratio se u puni pogon i asistencijom protiv Evertona pokazao da se na njega itekako može računati. Luka Modrić je siguran, a izgledno je da će se na popisu naći i Petar Sučić, Martin Baturina i Mario Pašalić. Kandidati za preostala mjesta u veznom redu Hrvatske još su Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Toni Fruk, Kristijan Jakić, Nikola Moro, a u širem kontekstu i Josip Mišić, Toma Bašić te Luka Ivanušec.
Od 14 navedenih veznjaka, sigurno će ih nekoliko ostati bez Mundijala, ovisno o tome koliko će se na popisu naći braniča i napadača. Tri gomana su sigurna. Izbornici prijavljuju između 23 i 26 igrača na konačnom popisu, a Dalić je za Europsko prvenstvo 2024. prijavio devet veznih igrača, dok je za SP 2022. u Katru zvao osam veznih igrača, a za Euro 2020. samo sedam. Treba istaknuti kako Jakić konkurira i za poziciju na desnom beku, a primjerice Vlašić, Majer, Luka Sučić i oba Pašalića mogu pokriti i krilne pozicije, kao i Ivanušec.
Što se tiče natjecateljskog ritma, tu su Vlašić, Moro, Fruk, Jakić, Bašić i Mišić u prednosti u odnosu na Majera, kojeg u Wolfsburgu trener najčešće uvodi s klupe, Ivanušeca, koji ne igra redovito u PAOK-u i Luku Sučića, koji se bori s formom i konstantnom u Real Sociedadu. Ostalo je manje od mjesec dana do objave konačnog popisa (1. lipnja), a Hrvatska će prije SP-a odigrati provjere protiv Belgije (2. lipnja) i Slovenije (7. lipnja).
Tko će ostati bez poziva za Svjetsko prvenstvo?
Ako vam se anketa ne prikazuje, kliknite OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+