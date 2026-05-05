ANKETA Kovačić se vratio, koga bi Dalić trebao ostaviti doma?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: JC Ruiz/SIPA USA, Matija Habljak/PIXSELL

Mjesta je malo, a kandidata puno! Zlatko Dalić objavit će konačan popis putnika na Svjetsko prvenstvo 1. lipnja, a konkurencija je posebno jaka u veznom redu. Tko će ostati doma?

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju za 43 dana čeka prva utakmica na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Izbornik Zlatko Dalić objavit će širi popit do ponedjeljka, a finalni popis od 26 imena mora objaviti do 1. lipnja. U veznom redu prava je gužva i borba za pozicije. 

Mateo Kovačić vratio se u puni pogon i asistencijom protiv Evertona pokazao da se na njega itekako može računati. Luka Modrić je siguran, a izgledno je da će se na popisu naći i Petar Sučić, Martin Baturina i Mario Pašalić. Kandidati za preostala mjesta u veznom redu Hrvatske još su Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Toni Fruk, Kristijan Jakić, Nikola Moro, a u širem kontekstu i Josip Mišić, Toma Bašić te Luka Ivanušec. 

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Od 14 navedenih veznjaka, sigurno će ih nekoliko ostati bez Mundijala, ovisno o tome koliko će se na popisu naći braniča i napadača. Tri gomana su sigurna. Izbornici prijavljuju između 23 i 26 igrača na konačnom popisu, a Dalić je za Europsko prvenstvo 2024. prijavio devet veznih igrača, dok je za SP 2022. u Katru zvao osam veznih igrača, a za Euro 2020. samo sedam. Treba istaknuti kako Jakić konkurira i za poziciju na desnom beku, a primjerice Vlašić, Majer, Luka Sučić i oba Pašalića mogu pokriti i krilne pozicije, kao i Ivanušec. 

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Što se tiče natjecateljskog ritma, tu su Vlašić, Moro, Fruk, Jakić, Bašić i Mišić u prednosti u odnosu na Majera, kojeg u Wolfsburgu trener najčešće uvodi s klupe, Ivanušeca, koji ne igra redovito u PAOK-u i Luku Sučića, koji se bori s formom i konstantnom u Real Sociedadu. Ostalo je manje od mjesec dana do objave konačnog popisa (1. lipnja), a Hrvatska će prije SP-a odigrati provjere protiv Belgije (2. lipnja) i Slovenije (7. lipnja). 

