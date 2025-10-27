ANKETA Vukovar zabio, a Bel gol poništio zbog lako kontakta u skoku. Je li domaćin oštećen?

Mario Kovačević nakon remija protiv Malmӧa u Vinkovcima protiv Vukovara odlučio je poslati poprilično izmiješan sastav. Iako su ga kritizirali da premalo rotira protiv niželigaša, sada je uvrstio čak sedam novih igrača koji nisu igrali u Europskoj ligi. Prve minute tako je dobio i Niko Galešić.

Stoper koji je prošle zime stigao u Dinamo kao veliko pojačanje na kraju je ostao bez naslova prvaka, jer je njegov bivši klub Rijeka prošle sezone osvojio prvenstvo. Osim toga, kod Kovačevića dugo nije bio u planovima sve do utakmice protiv Lokomotive u 9. kolu HNL-a. Tada je trebao krenuti od prve minute, no u tome ga je spriječila bolest.

Ipak, dva kola kasnije napokon je dobio prvu priliku, a umalo je postao i tragičar. Na samom kraju prvog poluvremena Bulat je ispucao dugu loptu prema naprijed, a Galešić je bio u skoku s omalenim Robinom Gonzálezom.

González je osvojio duel i potom sigurno zabio pred Ivanom Nevistićem, ali sudac Dario Bel oglasio je prekršaj u napadu. Stadion Cibalije odmah je zaglušilo negodovanje domaćih navijača.

Situaciju pogledajte OVDJE.

A vi, što mislite, je li Bel donio ispravnu odluku?