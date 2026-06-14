Fifa će pokriti sve troškove sucu kojem SAD nije dozvolio na SP

Omar Artan (34) sanjao je o suđenju na Svjetskom prvenstvu, no američka imigracijska služba zaustavila ga je na međunarodnoj zračnoj luci Miami nakon 11 sati ispitivanja. Ulazak mu je odbijen zbog navodne 'povezanosti s osumnjičenim članovima terorističkih organizacija' što je Artan odlučno zanijekao.

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- Imao sam ispravne papire i sve ostalo. Imao sam ispravnu vizu. Ja sam samo sudac koji pokušava ostvariti svoj san, najveći san svog života mi je doći na Svjetsko prvenstvo - rekao je Artan.

Unatoč zabrani ulaska, Fifa se obvezala isplatiti mu punu naknadu za turnir. Suci ne znaju stvarnu naknadu koju će dobiti za suđenje na Svjetskom prvenstvu, koja se plaća nakon završetka turnira.

Foto: FEISAL OMAR/REUTERS

Artan se nakon deportacije zaustavio u Istanbulu uz pomoć Fifinih dužnosnika prije nego što se vratio u Mogadishu, gdje ga je dočekala gomila navijača i dužnosnika.

Priča somalskog suca ipak ima i pozitivan epilog. Pozvan je da sudi Uefa Superkup između PSG-a i Aston Ville u Salzburgu 12. kolovoza. Artan, koji je 2025. postao prvi Somalac koji je vodio kontinentalno finale, obećao je da će se na Svjetsko prvenstvo vratiti 2030.