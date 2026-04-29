Atletico - Arsenal. Gdje gledati? 'Topnici' ovo čekaju 20 godina

Druga polufinalna utakmica Lige prvaka na rasporedu je u srijedu od 21 sat. Dvije ekipe koje obje silno žele igrati finale najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja sastaju se u Madridu, Atletico dočekuje Arsenal. Prijenos utakmice bit će na drugom programu HRT-a te na kanalu Arena Sport 1.

Atletico je ovu sezonu počeo loše, s jednom pobjedom u prvih pet utakmica La Lige. Potom je uslijedio niz od devet pobjeda u deset utakmica, uključujući demoliranje Real Madrida (5-2), no porazi od Barcelone i Bilbaa ponovno su ga usporili. Sezonu su obilježili i uzastopni porazi od Reala, Barcelone i Seville, a finale Kupa kralja izgubili su na penale od Real Sociedada.

Ipak, u Ligu prvaka ušli su snažno. Srušili su Tottenham ukupnim rezultatom 7-5, a zatim i Barcelonu u četvrtfinalu (3-2) i tako stigli do prvog polufinala od sezone 2016/17. Ove sezone Atletico je postigao 34 gola u Ligi prvaka, nadmašivši vlastiti rekord iz 2013/14. Zabili su u svakoj od posljednjih 12 utakmica u svim natjecanjima, ali Diego Simeone dobro zna da ih čeka teška zadaća.

- Izvanredno je što smo u polufinalu nakon devet godina. Nema pritiska, postoji odgovornost. Bit će teška utakmica, ali vjerujemo da ih možemo zaustaviti - objasnio je Simeone.

Arsenal, koji sanja i prvi naslov prvaka Engleske nakon 2004., ranije je ove sezone pobijedio Atletico 4-0 u ligaškoj fazi natjecanja, a "topnici" su ostali jedina neporažena momčad u ovosezonskoj Ligi prvaka s deset pobjeda i dva remija. Oni dolaze u Madrid u odličnoj europskoj formi, ali s brigama u momčadi. Havertz, Merino i Timber ne mogu igrati zbog ozljeda, a Gyökeres bi trebao zamijeniti Havertza u napadu. Saka se vratio nakon ozljede i mogao bi dobiti mjesto u prvoj postavi.

- Velika je privilegija biti ovdje dvije godine zaredom. Imamo priliku i zgrabit ćemo je objema rukama. Vidjet ćete momčad koja želi dominirati i pobijediti - poručio je Arteta.

Arsenal u Madrid putuje bez poraza u posljednjih šest gostujućih utakmica Lige prvaka, dok Atletico ima loš učinak protiv engleskih momčadi. Pobijedio ih je samo jednom u posljednjih šest utakmica natjecanja, ali kod kuće nije izgubio nijednu u nokaut fazi. Uzvratna utakmica igra se u Londonu 5. svibnja, a Arsenal u Madrid putuje s jednim ciljem, prvi put od 2006. godine doći do finala Lige prvaka.