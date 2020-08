Babić brutalno prozvao Hrgu: 'Napao me i vrijeđao, neću mu to zaboraviti. Dajte mi njega'

Nekad timski kolege, danas veliki neprijatelji. Alen Babić nakon velike pobjede protiv Shawndella Wintersa prozvao je Filipa Hrgovića i ispričao kako su se prije par mjeseci sreli u restoranu

<p><strong>Alen Babić</strong> je u sjajnom meču <a href="https://www.24sata.hr/sport/alen-babic-nokautirao-wintersa-712300" target="_blank">nokautirao </a><strong><a href="https://www.24sata.hr/sport/alen-babic-nokautirao-wintersa-712300" target="_blank">Shawndella Wintersa</a> </strong>u drugoj rundi pa izazvao pravu buru izjavom nakon velike pobjede! Prozvao je <strong>Filipa Hrgovića</strong>!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Babić na treningu</strong></p><p>- Hrgović me napadao i vrijeđao nekoliko puta, a ja to ne zaboravljam. Bili smo se vidjeli u restoranu prije par mjeseci. Pitao me tada što se to piše u medijima. Pitao sam ga što želi, a on me pitao zašto govorim o njemu. Rekao sam da mogu govoriti što želim i da ne može ništa protiv toga. On mi je tada rekao da sam 1500. boksač svijeta. Sada sam Top 60, što sad? Mogu li ga sad dobiti - rekao je Babić nakon meča.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video s izjavama Alena Babića možete pogledati <strong><a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=t887FZGGiYk&feature=emb_title" target="_blank">OVDJE.</a></strong></em></p><p>Dotaknuo se meča s <strong>Wintersom</strong>.</p><p>- Znao sam kakav će ovo biti meč. Svi su govorili da je on sjajan boksač, no ja sam drugačiji tip boksača. Ja sam boksač stare škole kojeg nije briga za dodirivanje i gledanje što će protivnik ponuditi. To me ne zanima, ja ulazim u ring završavati protivnike. Završio sam ga u drugoj rundi. Parkeru je trebalo šest. On može dići više od mene na benchu i sve slično tome, no nitko ne može boksati sa mnom - rekao je pa nastavio:</p><p>- Imam oko sto amaterskih mečeva, od toga sam 60 završio nokautom, većinom u prvoj ili na početku druge runde. Ulazim svim silama od prve sekunde, to čak nisu radili <strong>Jack Dempsey i Joe Frazier</strong>. U današnji boks unosim nešto novo, a zapravo staro. To je ono što me učio moj trener i to je ono što sam ja. Svaki meč ulazim s ciljem da ga završim što prije.</p><p>Istaknuo je da ovo nije bio on već da je u ringu stajalo <strong>10 Alena Babića</strong>. Radio je kao redar, bio je i kuhar, šanker, a, kako kaže, najviše se boji svojeg alter-ega 'Divljaka' (po kojem i nosi nadimak Savage) i svi oni ulaze u ring zajedno.</p><p>- Ovo je oduvijek bio moj san. Radio sam kao redar za ništa, a ruke sam lomio stotinu puta. Danas sam ovdje na najvećoj pozornici. Želim <strong>Eddieju Hearnu i Dillianu Whyteu</strong> vratiti na neki način, želim im svojim boksom pomoći kao što su oni pomogli meni - rekao je.</p><p>Nekad timski kolege, danas veliki neprijatelji. Hoćemo li u budućnosti gledati najveći meč hrvatskog boksa između <strong>Alena Babića i Filipa Hrgovića?</strong></p>