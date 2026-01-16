Bakočević prozvao hrvatskog boksača, ovaj mu nije ostao dužan: 'Bilo kad i bilo gdje'

Kuha se nova velika borba u FNC-u. Na društvenim mrežama jedan od i dalje najpopularnijih boraca regije, Vaso Bakočević (44-24-1), pozvao je na okršaj hrvatskog boksača Hrvoja Sepa (13-2-1). O toj se borbi govorilo i prije nekoliko godina, kada je Bakočević gostovao u jednom podcastu i rekao da nema ništa protiv odraditi meč s hrvatskim boksačem.

Iako je Sep tada pristao na meč, borbu je najviše gurao njegov trener Leonardo Pijetraj, koji je podržao potencijalni spektakl. Ipak, tada je ostalo nejasno u kojoj bi se disciplini dvojac borio, u boksu golim šakama ili u MMA-u. U boksu golim šakama jedan od najboljih hrvatskih amaterskih boksača ikada zasigurno bi imao veliku prednost, dok bi se u MMA-u teško nosio s iskusnim Crnogorcem.

Priča se ponovno zakotrljala kada je Bakočević u četvrtak objavio story, označio Sepa i poručio: "Kad ćemo?"

Ubrzo su uslijedile dodatne objave vezane uz hrvatskog olimpijca, a Sep je odgovorio u svom stilu i bez okolišanja: "Znaš i sam da nikad ne izbjegavam mečeve. Bilo gdje i bilo kada."

Karijera Bakočevića u posljednje je vrijeme u padu. U Zadru ga je prošle godine porazio Petar Ražov, potom se vratio pobjedom u Beogradu, no u posljednja dva meča pobijedio ga je Francisco Barrio, i to po treći put, a zatim je krajem prošle godine na domaćem terenu u Podgorici ekspresno nokautiran od Artura Sowińskog.

Što se tiče Sepa, on je u posljednje vrijeme poprilično neaktivan u boksu. Iza sebe ima i tešku nesreću koja ga je udaljila iz ringa, no nakon nje se vratio. Prošle je godine odradio samo jedan meč u kojem je uvjerljivo pobijedio Aleksa Krešića. Najveći meč profesionalne karijere zasigurno mu je bio onaj protiv Dana Azeeza, održan na stadionu Crystal Palacea. Prema mišljenju mnogih neovisnih stručnjaka, Sep je taj meč pobijedio, no suci su borbu ipak ocijenili neriješenom.