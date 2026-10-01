Bara o Livakoviću: Dinamu sam rekao da mora pratiti zakon! To je malo znanstvena fantastika

Cijelo ga se ljeto povezivalo s Dinamom, a hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković (31) završio je u redovima Barcelone. Hrvatski nogometni menadžer Andy Bara gostovao je u Podcastu Inkubator u kojem je otkrio pozadinu cijelog posla i poručio kako je, unatoč svemu, Livaković trenutačno mogao biti na golu zagrebačkog kluba.

Bara je u podcastu otkrio neke intrigantne detalje, poput toga da je Livaković na posudbi u Dinamu "praktički bio gratis", kako mu je Dinamo nudio čudan, četverogodišnji ugovor s dodatne dvije koje su uvjetovane novim stadionom te kako su "modri" pokušali dovesti Livakovića na posudbu koja nije moguća zakonom.

- Ne smijemo zaboraviti da je Livaković u Dinamu šest mjeseci bio gratis, dakle nije zaradio ništa. Tu su imali koristi i Dinamo i Livaković. On je nakon posudbe htio u Dinamo, no Turci su tražili 5 milijuna eura. Pritom smo imali i dogovor s Dinamom za Livakovićevu plaću gdje je golman, moram reći, spustio sve moguće uvjete da bi došao u Dinamu - objasnjio je Bara u Inkubatoru i priznao kako razumije kako je posao bio financijski neizvediv za Dinamo...

Foto: FC Barcelona

- No, s Turcima se nismo uspjeli dogovoriti. Od Dinama nisam ni imao neku ponudu, primjerice da su rekli "dajemo 3,5 milijuna eura", nego sam ih samo upoznao s time da Fenerbahxe traži 5 milijuna eura. Onda je Dinamo ispitivao "može li ovako, onako...", ali nije bilo nečeg čistog za što bih se mogao uhvatiti. Nitko nije kriv, Dinamo nema financijsku moć pa se bojao zaletavati sa ciframa. Ja to razumijem - rekao je menadžer.

Ipak, iznenadio ga je idući potez "modrih".

- Mi smo se dogovorili za posudbu Livakovića u Dinamo na godinu dana, dok se u jednom momentu nisu javili iz Dinama i rekli mi da bi se oni odlučili za dvije godine, da je to odluka Nadzornog odbora. Rekao sam im, morate malo pratiti zakone, dvije godine posudbe po zakonu nisu moguće. Oni su rekli "ne, mora biti dvije godine". Ja sam im opet ponovio da je to nemoguće i da to Barcelona neće napraviti.

Foto: FC Barcelona

Bara razumije kako je Dinamo htio dugoročno riješiti golmansko pitanje, ali baš zato teško mu je shvatiti idući potez zagrebačkog kluba.

- Kasnije je Dinamo doveo Kotarskog na godinu dana, tako da to nisam razumio jer i mi smo s Livakovićem imali dogovor na godinu dana, a onda se to napravi s nekim drugim igračem. Nema se tu što kome zamjeriti, očito su imali druge ideje. Da je Dinamo pristao na godinu dana, Livaković bi sada branio u Dinamu.

Dinamo je nudio Livakoviću ugovor koji bi ga zadržao na Maksimiru duboko u tridesetima.

- To je istina, Dinamo mu je ponudio ugovor na četiri godine, a rečeno je da će dobiti još dvije uvjetovane stadionom, što se ni sa čime ne može garantirati. Dakle, postojala je opcija na četiri godine ugovora, pa još dvije ako Dinamo dovrši stadion. E sad, to je malo znanstvena fantastika.