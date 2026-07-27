Bebek: U HNL stižu sva nova pravila sa SP-a osim jednoga

Ivan Bebek bio je jedini hrvatski sudac na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Fifa ga je angažirala kao VAR suca na čak 11 utakmica, čime je postao prvi hrvatski sudac na svjetskoj smotri nakon 44 godine. Posljednji hrvatski sudac na Svjetskom prvenstvu prije njega bio je Damir Matovinović, koji je na turniru u Španjolskoj 1982. godine sudio utakmicu Brazila i Novog Zelanda. Bebek je u emisiji Sport i glazba Hrvatskog radija istaknuo koliko mu znači što je nastavio trag riječkog sugrađanina.

- Drago mi je da je nakon toliko godina netko od hrvatskih sudaca participirao kao službena osoba na SP-u i drago mi je da je to bio i moj sugrađanin dr. Matovinović koji je bio uistinu vrhunski sudac po svemu što sam čuo. Participirati na SP-u nešto je veličanstveno, to je ispunjenje sna svakog suca koji počne suditi. Bio sam oduševljen ovom časti koju mi je ukazala Fifa. Na neki način sam se nadao tome s obzirom da sam prije toga, prije dvije godine bio na Olimpijskim igrama gdje sam bio VAR sudac u finalu ženskog turnira. Nakon toga bio samo jedan od 24 VAR suca na Svjetskom klupskom prvenstvu, tako da je to na neki način logičan slijed događaja - istaknuo je Bebek.

Foto: Kai Pfaffenbach

Pozivu na Svjetsko prvenstvo prethodila su njegova zapažena međunarodna iskustva. Dvije godine ranije radio je kao VAR sudac u finalu ženskog turnira na Olimpijskim igrama, a zatim je bio među 24 VAR suca na Svjetskom klupskom prvenstvu. Bebek je objasnio da se VAR suci za utakmice pripremaju stalnim analiziranjem videosnimki, učenjem metodologije pregleda i detaljnim poznavanjem nogometnih pravila. Njihova je zadaća prepoznati jasnu pogrešku suca na terenu i reagirati samo kada je intervencija potrebna.

'Svatko od nas griješi'

Fifa ga je na Svjetskom prvenstvu delegirala na 11 utakmica, a tijekom cijelog turnira imao je jednu intervenciju. Dogodila se na susretu Senegala i Iraka, kada je pozvao engleskog suca Anthonyja Taylora na pregled snimke zbog mogućeg crvenog kartona za sprečavanje izgledne prilike za postizanje pogotka.

- Izuzetno sam ponosan na to, jer je to pokazatelj da sam svoj posao odradio onako kako se od mene očekivalo. Sve su zahtjevne na svoj način. U jednoj utakmici, Senegal - Irak, imao sam jednu intervenciju, i to je bila jedna jedina intervencija na cijelom prvenstvu što se mene tiče. To je bilo kad sam pozvao suca Anthonyja Taylora na pregled snimke, za dodjeljivanje potencijalnog crvenog kartona za sprečavanje izgledne prilike za postizanje pogotka. Ta intervencija je bila po našim instruktorima vrlo dobra, a uostalom, i sam sudac je nakon toga zahvalio. VAR sudac je taj koji je nekakav osigurač i alat za suce da donesu odluku koju možemo nazvati pravednom, jer naš posao je da služimo nogometu i da donesemo ispravne odluke.

Zagreb: Dinamo i Gorica na Maksimiru igraju zadnje, 36. kolo HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bebek je naglasio da posao VAR suca nosi veliku odgovornost i razinu stresa jer jedna odluka može izravno utjecati na rezultat utakmice. Upravo zato uspješno odrađen susret donosi veliko zadovoljstvo, osobito kada VAR soba ne mora često intervenirati. U VAR sobi rade glavni VAR sudac, AVAR i pomoćni VAR sudac, a svaki od njih ima jasno određenu zadaću. Konačna procjena ipak pripada glavnom VAR sucu.

- Tu su praktički tri vrlo iskusna VAR suca (VAR, AVAR i Support VAR), svatko ima svoju zadaću, a naravno, najveća odgovornost je na VAR sucu i on donosi konačnu odluku. Postoje neke situacije gdje jednostavno nisi siguran treba li intervenirati ili ne, a kad imaš pored sebe dvojicu iskusnih kolega, onda je mogućnost za pogrešku vrlo mala.

Bebek nije želio komentirati pojedine sporne odluke sa Svjetskog prvenstva jer ga na to obvezuje sudački kodeks. Dodao je da VAR suci ne biraju snimke koje televizijske kuće prikazuju gledateljima.

- Svatko od nas ima pogreške, to se događa i u sudačkoj organizaciji, odnosno i na utakmicama Svjetskog prvenstva. Same odluke mojih kolega, kao ni moje osobne, ne mogu komentirati i moram se suzdržati jer mi kodeks to ne dopušta. Što se tiče prikazivanja situacija na televiziji, VAR suci ne odlučuju o tome.

Prema njegovim riječima, VAR tehnologija olakšala je posao i pomoćnim sucima jer znaju da sustav može ispraviti njihovu pogrešnu odluku. Posebno se to odnosi na situacije sa zaleđem, u kojima pomoćni suci čekaju završetak akcije prije nego što podignu zastavicu. Bebek smatra da suci VAR doživljavaju kao zaštitu jer im omogućuje da isprave pogrešku koja bi mogla odlučiti pobjednika. Najvećom noćnom morom svakog suca smatra situaciju u kojoj pogreška izravno utječe na rezultat, a sudac je više ne može ispraviti.

'Samo jedno pravilo sa SP-a neće se primjenjivati u HNL-u'

Dio pravila i smjernica sa Svjetskog prvenstva primjenjivat će se i u novoj sezoni HNL-a. Ipak, hrvatski suci neće isključivati igrače zbog pokrivanja usta tijekom razgovora, a takvu praksu neće uvoditi ni Uefa. Promjene će se posebno odnositi na ubrzavanje igre pri izvođenju auta. Pokuša li igrač odugovlačiti, sudac će mu dati znak i početi odbrojavati pet sekundi. Ne izvede li ubacivanje u tom roku, lopta će pripasti suparničkoj momčadi.

- U velikoj mjeri će se provoditi, ali neće se provoditi isključenja za pokrivanje usta, kao što se to neće ni implementirati na UEFA-inim natjecanjima. Što se tiče ubrzanja igre prilikom izvođenja auta, ako igrač eventualno pokušava odugovlačiti i gubiti vrijeme, sudac će dati znak i početi odbrojavati pet sekundi. Ako igrač to ne izvede unutar tih pet sekundi, bit će ubacivanje za suparničku momčad - rekao je Bebek.

Nakon iskustva na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici Bebek se okreće obvezama u domaćem prvenstvu. Priželjkuje utakmice bez velikih sudačkih problema i situacija koje bi zahtijevale intervenciju iz VAR sobe.

- Veselim se novim izazovima i nadam se, utakmicama bez nekih osobitih problema, odnosno bez puno posla, jer najbolje je kad za VAR nema uopće posla.