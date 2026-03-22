BOSUTSKI TOPNIK

Beljo izjednačio rekord star 80 godina, a evo koje još ima šansu oboriti do kraja sezone

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dosad jedini koji je imao dva uzastopna hat-tricka na hrvatskim travnjacima bio je Franjo Wölfl u dresu Dinama 1946. godine

Prva polusezona u Dinamu je totalno nešto drugo nego što sam dosad imao priliku osjetiti u karijeri. Moglo je bolje, svjestan sam da mogu bolje. Nastojat ću u drugoj polusezoni to popraviti i što više pomoći momčadi. Riječi su to koje nam je kazao Dion Drena Beljo (24) na zimskim pripremama u Čatežu.

U prvom dijelu sezone Beljo je odigrao 24 utakmice i zabio 11 golova. Na pripremama je zasukao rukave, još se bolje spremio i sad - briljirao. Trenutačno je na učinku od 26 golova i pet asistencija u 37 utakmica. U tjedan dana postigao je dva hat-tricka, Slavenu pa Lokomotivi, a dotad, u cijeloj karijeri, nije postigao nijedan.

Ne događa se svaki dan da neki napadač zabije dva hat-tricka u dvije prvenstvene vezane utakmice. Od hrvatske samostalnosti to nikome nije uspjelo. Ako zagrabimo duboko u zdenac povijesti, doći ćemo do Franje Wölfa. Legendarna plava 'devetka' harala je travnjacima tijekom 1940-ih, a davne 1946. godine Wölfl je zabio dva hat-tricka u dvije utakmice, što znači da je Beljo izjednačio rekord star 80 godina.

Wölfl je s plavima osvojio naslove prvaka 1940., 1943. i 1948. Podignuo je i pokal pobjednika Kupa 1951. godine te je bio prvi strijelac prvenstva u dvjema premijernim poslijeratnim sezonama. Za Dinamo je odigrao 304 utakmice i postigao 79 pogodaka u ligaškim nastupima.

BELJO & STOJKOVIĆ Dinamov dvojac za 'vatrene': Beljo već na 15 golova u 2026., Stojković bolji čak i od Baturine
Dinamov dvojac za 'vatrene': Beljo već na 15 golova u 2026., Stojković bolji čak i od Baturine
TOMISLAV STIPIĆ FOTO On je modni mačak HNL-a: Pogledajte odjevne kombinacije
FOTO On je modni mačak HNL-a: Pogledajte odjevne kombinacije

Koliko je Beljo dominantan reći će podatak da je u trećem krugu prvenstva, dakle u devet utakmica, postigao čak 12 golova. To znači da bi samo i s tim učinkom bio vodeći strijelac lige, budući da su Smail Prevljak (Istra), Jakov Puljić (Vukovar) i Michele Šego (Hajduk) trenutačno na 11.

U zadnje četiri utakmice napadač koji je odrastao u Vinkovcima ima osam golova i tri asistencije. Dakle, sudjeluje u pogotku svake 33 minute.

NASTAVAK INCIDENTA Bad Blue Boysi optužuju Torcidu za suradnju s Grobarima? Izašle su navodne poruke na mrežama
Bad Blue Boysi optužuju Torcidu za suradnju s Grobarima? Izašle su navodne poruke na mrežama

U HNL-u trenutačno ima 20 golova i još ga 14 dijeli od Eduarda da Silve, koji je u jednoj sezoni utrpao čak 34. Ako Beljo ovako nastavi, Duduov rekord mogao bi biti ozbiljno ugrožen. Borba za vrh je praktički riješena, Vukovar posustaje u borbi za ostanak... Dio HNL klubova u ostatku sezone mogao bi se nadigravati, forsirati mlade..., a takav kontekst mogao bi odgovarati Belji.

A znate li kad je Dinamo zadnji put imao najboljeg topnika HNL-a? Sad već davne 2018., kad je Alžirac El Arabi Hilal Soudani zabio 17 golova, tri manje od Belje u ovom trenutku. Bilo je to i zadnji put da je neki prvak HNL-a imao i najboljeg strijelca prvenstva.

Beljo još sanja i o nastupu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Izbornik Zlatko Dalić stavio ga je na pretpoziv za prijateljske utakmice protiv Kolumbije (noć s četvrtka na petak, 0.30 sati) i Brazila u Orlandu (1 sat u noći s 31. ožujka na 1. travnja). Ako ovako nastavi, nitko ga neće moći ignorirati... 

JELENIĆ POGODIO PREČKU Slaven Belupo - Osijek 0-0: Ništa-ništa u Koprivnici! Gosti zamalo zabili na samom kraju
Slaven Belupo - Osijek 0-0: Ništa-ništa u Koprivnici! Gosti zamalo zabili na samom kraju
  • 26 golova zabio je Beljo ove sezone
  • 20 u HNL-u
  • 93 minute treba mu za gol
  • 5 asistencija ima ove sezone
  • 34 gola zabio je Eduardo u sezoni 2006/07., najviše u jednoj sezoni HNL-a
  • 55 minuta dobio je Beljo u reprezentaciji kod Dalića u dvije utakmice 2023.

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača
VIDEO: 'PETARDA' NA MAKSIMIRU

Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača

LOKOMOTIVA - DINAMO 0-5 Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu u 27. kolu HNL-a, a opet se istaknuo Dion Drena Beljo koji je zabio hat-trick. Osim Belje, dva gola je zabio Stojković. Bennaceru je poništen gol
Procurile fotografije raskošne svadbe: Kustiću je kum Damir Mišković, pjevala klapa Intrade
DETALJI VJENČANJA

Procurile fotografije raskošne svadbe: Kustiću je kum Damir Mišković, pjevala klapa Intrade

Raskošna svadba Marijana Kustića i Nike Perenčević okupila brojne slavne goste! Klapa Intrade zabavljala uzvanike, a kumirao Damir Mišković

