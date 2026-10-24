Bessone uoči Rudeša: Bit će mnogo promjena u sastavu

Osijek, koji je bez pobjede tri utakmice u nizu, u nedjelju od 18 sati dočekuje Rudeš u 11. kolu HNL-a. U zadnja dva domaća ogleda prvo je izgubio od Istre (3-1) pa remizirao s Goricom (1-1).

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- Ne slažem se s time da igrači nisu bili spremni na pritisak zbog očekivanja boljih rezultata u ovoj domaćoj seriji. Prije bih rekao da su nas koštali neki sitni detalji zbog kojih smo kažnjeni - rekao je trener Osijeka Federico Bessone u uvodu pa nastavio:

- Moramo poraditi na tome. Nismo bili dovoljno agresivni u prvom dijelu protiv Gorice, ali nakon primljenog gola ipak smo imali puno šansi, no lopta nije htjela u gol. Činjenica je da je Gorica triput zabila, no sva tri gola bila su iz zaleđa. Nisu to bile njihove izrađene akcije, nego naše pogreške. Kad riješimo te probleme, ponovno će doći i pobjede. Moramo ostati pozitivni i vjerovati da ćemo u nedjelju osvojiti bodove.

'Moram i sebe podsjećati da su to mladići'

Bessone je zatim govorio o tome da suparnici protiv Osijeka igraju u niskom bloku.

- Protivnici koji nam dolaze u goste čekaju nas u niskom bloku, čekaju naše pogreške i priliku za brzu tranziciju. Momčadi u HNL-u su kvalitetne i znaju to iskoristiti. Analizirali smo u čemu griješimo i što moramo popraviti. To nisu protivnici poput onih iz vrha ljestvice, nego momčadi koje uglavnom dolaze braniti se i čekati svoje prilike iz protunapada. I momčad i ja moramo se prilagoditi svemu tome.

Trener je također naglasio da njegovoj mladoj momčadi treba dati vremena.

- Dečki su dobri i treba im vremena. Kad im i osobno ukazujem na pogreške, moram i sam sebe podsjećati da su to mladići od 17, 18 ili 19 godina i da imaju još puno toga proći i proživjeti. I mi smo imali malo sreće u nekim utakmicama koje smo odigrali jako dobro, ali posrećilo nam se i da zabijemo, poput Jakupovićeva gola Lokomotivi pri samom kraju ili Ježićeva spretnog pogotka protiv Slavena. To je naprosto tako u nogometu. Na pogreške se mora ukazivati, mlada smo momčad i možemo ih ispraviti te podići svoju igru na višu razinu.

'Liga je ujednačena'

Bessone je zatim analizirao Rudeš.

- Gledao sam njihove posljednje dvije utakmice, ali i neke ranije. Sada se postavlja pitanje u kojem će sustavu igrati i s kojim sastavom. Imali su i crveni karton protiv Rijeke pa ćemo vidjeti s kim će istrčati. Razradili smo nekoliko različitih scenarija i napravili dobru analizu. Proučili smo kako se protivnik ponaša kad ima loptu u posjedu, ali i kako reagira bez nje. Liga je vrlo ujednačena. Jasno je da ćemo morati biti agresivni, pritiskati protivnika i tražiti najbolja rješenja u igri.

Za kraj je najavio promjene u početnoj postavi.

- Sastav vam ne mogu objaviti, ali ono što sada mogu reći jest da će biti puno promjena. Vidim umor kod nekih igrača, ne pružaju ono što se od njih očekuje, a neki drugi spremni su ih zamijeniti. Eto, Barić je protiv Gorice pokazao da nam može biti vrlo upotrebljiv pa ću sigurno dosta toga mijenjati. Moramo biti agresivniji u napadu, a krilnim igračima individualno sam ukazivao na to kako to postići. Ljatifi je mlad i još se traži, Cantero se još prilagođava ritmu HNL-a, Dolček se vratio nakon ozljede, a Bukvić se u posljednje dvije utakmice nije najbolje osjećao. Ipak, on s loptom uvijek može nešto napraviti - zaključio je trener prvoligaša s Drave.