BiH trener o Štimcu: Patološki je željan pažnje. Nitko do sada nije pokazao toliku aroganciju

Trener HŠK Zrinjskog Igor Štimac i krajem 2025. godine ponovno je izazvao snažne reakcije u regionalnoj javnosti. Na Badnjak se na društvenim mrežama pojavila fotografija na kojoj Štimac pozira u jakni s obilježjima Herceg-Bosne, dok u rukama drži Zippo upaljač sa znakom Hrvatskih obrambenih snaga (HOS) i natpisom "Za dom spremni".

Ranije je već bio pod povećalom zbog objava i komentara na društvenim mrežama u kojima se doticao političkih i društvenih tema, uključujući napade na pojedine medije zbog, kako je naveo, "islamizacije Europe". Jednu od takvih objava zaključio je porukom "Zrinjski Do Smrti", pri čemu je početna slova istaknuo velikim slovima.

Zbog tih istupa Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine krajem listopada kaznila ga je novčanom kaznom od 5000 konvertibilnih maraka te mu izrekla uvjetnu zabranu obavljanja funkcije u trajanju od šest mjeseci.

Dodatne polemike izazvale su i njegove nedavne izjave u intervjuu, u kojem je ustvrdio da su Sarajevo i Velež "taoci navijača" te da zbog toga nikada neće izaći iz okvira malih klubova. Takav istup izazvao je burne reakcije u bosanskohercegovačkoj sportskoj javnosti, a posebno se oglasio Senad Kreso, bivši igrač i trener koji je radio u Sarajevu te veći dio trenerske karijere proveo u Aziji i na Bliskom istoku.

"Opet I. Š. Štimac, trener Zrinjskog, svako malo nas (ne)iznenadi svojim izjavama. Čini se da je patološki željan pažnje kada svojim nastupima želi u tolikoj mjeri privući pažnju bh. javnosti. Najnovije izjave Igora Štimca u intervjuu ponovno su privukle pozornost bh. sportske javnosti, prvenstveno navijača FK Sarajeva i FK Veleža.

Ova dva kluba sa svijetlom tradicijom nazvao je "malima", što je izravan pokušaj umanjivanja njihove vrijednosti i važnosti. Nijedan strani trener koji je radio u našim klubovima nije pokazao toliku dozu arogancije i drskosti kao I. Š.

Njegovo ponašanje karakterizira opasna kombinacija lukavstva i zlobe. Nije slučajno da je javnost ocijenila da su Štimčevo ponašanje i retorika na pozadini onoga što Dodik, Čović i njihovi ostali klimajući glavom govore, u ovom slučaju u sferi bh. nogometne stvarnosti. To jasno pokazuje da se sport koristi i kao još jedan kanal za potkopavanje već uspostavljenog suživota u BiH", napisao je na Facebooku.