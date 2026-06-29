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SLETJELA ŠESTICA

'Bili' predstavili novog igrača, no glavna tema je Livaja: 'Misili o Marku dok su ovog snimali...'

Piše 24sata,
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'Bili' predstavili novog igrača, no glavna tema je Livaja: 'Misili o Marku dok su ovog snimali...'
Foto: Robert Matić / Hajduk.hr, Facebook (Screenshot), Canva

Ali, iako je nakon godina i godina čekanja sletjela 'šestica', o Španjolcu gotovo nitko ne priča! Glavna priča je Hajdukov kapetan Marko Livaja, koji je u nedjelju potjeran s priprema u Sloveniji zbog kršenja discipline...

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Prvi dojmovi su zaista jako dobri. Osjeća se da je ovo velik klub. Jedva čekam početi, upoznati ljude i nositi ovaj dres, poručio je u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama Hajduka Alberto del Moral, novi igrač Hajduka...

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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ali, iako je nakon godina i godina čekanja sletjela 'šestica', o Španjolcu gotovo nitko ne priča! Glavna priča je Hajdukov kapetan Marko Livaja, koji je u nedjelju potjeran s priprema u Sloveniji zbog kršenja discipline...

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"Taman je pravi trenutak za slušat njegove dojmove",

"Koji pehist, ni minutu neće s Livajom odigrati",

"Majstori marketinga, ima li očitovanja oko Livaje?",

"Podrška Livaji",

"Snimali smo Del Morala a mislili smo na Livaju",

"Ima li tu šta navijača Hajduka ili ovdje samo komentira udruga Livajinih obožavatelja",

"Otjerali ste domaće, doveli upitne strance",

"Tribalo bi opet ugasit komentare",

"Triba nam je netko da digne Moral",

"Garcia leti, ne treba početi učiti hrvatski"...

Nižu se komentari ispod objave o dolasku Del Morala na Hajdukovoj službenoj Facebook stranici.

Hajduk zasad ignorira 'problem Livaja' i na društevnim mrežama objavljuje snimke s treninga, izdvojili su jedan lijepi potez novopridošlog Dalissona. Ali navijači, isto kao i kod španjolskog veznjaka, pišu gotovo isključivo o Marku Livaji...

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Inače, kako je objavio Hajduk, Del Moral je rođen 20. srpnja 2000. godine u Villacanasu u Španjolskoj. Karijeru je započeo u mlađim kategorijama Union Adarvea i CD Villacanasa da bi 2017. godine prešao u akademiju Cordobe za koju je ostvario seniorski debi, najprije kroz drugu momčad, a zatim je u sezoni 2020/2021 prešao u prvu momčad. U istoj sezoni prešao je u Villarreal gdje je nastupa za drugu momčad, a seniorski debi upisao je 2022. godine.

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Za Cordobu je odigrao ukupno 47 službenih utakmica, dok je za drugu momčad Villarreala nastupio 97 puta.  U ljeto 2024. godine prelazi u Real Ovideo, za koji je nastupio u 12 utakmica, a zatim se vratio na posudbu u Cordobu za koju je igrao u protekloj sezoni. 

- Zadovoljstvo nam je što se Alberto del Moral priključio našoj momčadi. Riječ je o vrlo discipliniranom i taktički potkovanom igraču s izraženim obrambenim kvalitetama. Profil je igrača koji će nam donijeti intenzitet i balansu u sredini terena. U njemu dobivamo iskustvo, profesionalizam te raznovrsnost u različitim taktičkim pristupima. Trenutačno je u fazi gdje će mu trebati malo vremena kako bi dosegao punu formu i idealno stanje, ali uvjereni smo da će postati vrlo važan igrač u sezoni koja je pred nama - kazao je za službenu Hajdukovu stranicu sportski direktor Robert Graf.

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