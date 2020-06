Kako joj se stanje pogor\u0161avalo, lije\u010dnici su je ipak odlu\u010dili premjestiti u Beograd.

<p>Meni Bobanu nitko neće vratiti, ali ne želim da se ovo ikad nekome ponovi! Vjerujem u pravosuđe i zdravstveni sustav da će istragu odraditi kako treba. Ja ne tvrdim da je bilo pogrešaka, ali smatram kako postoje jasne sumnje da Bobana nije pravilno liječena i da njenu trudnoću njezin doktor nije pratio i kontrolirao na pravilan način, rekao je potreseni Miroslav Momčilović, suprug preminule srpske streljačice <strong>Bobane Veličković Momčilović, </strong>koji je podnio kaznenu prijavu protiv liječnika.</p><p>On je u prvom dijelu intervjua za <a href="https://www.kurir.rs/sport/ostali-sportovi/3486317/emotivna-ispovest-supruga-preminule-sampionke-bobanu-mi-nista-nece-vratiti-ali-tuzicu-lekara" target="_blank">Kurir </a>opisao što se sve događalo u bolnici u Zaječaru, a u drugom dijelu priča kako je na kraju došlo do njezinog premještaja u beogradsku bolnicu gdje je provela nekoliko dana u komi, ali nažalost više se nikad nije probudila.</p><p>- Djelovala mi je dosta konfuzno, vidio sam ju i bila je u nekom stanju koje ne mogu ni opisati. Žalila se na glavobolju kao na dan kada je rodila. Nastavio sam inzistirati da je prebacimo u Beograd, ali liječnik je konstantno odbijao moj prijedlog i govorio bit će sve riješeno za dan, dva.</p><p>Kako joj se stanje pogoršavalo, liječnici su je ipak odlučili premjestiti u Beograd.</p><p>- To je bilo u subotu ujutro. Kada sam došao u bolnicu rekli su mi kako mora obaviti CTG glave. Poslije nekog vremena su mi rekli i da ima edem na mozgu i da je kritično. Liječnici su se sigurno dva i pol sata borili da je stabiliziraju. Doktori iz Zaječara koji su bili u pratnji bili su vidno uznemireni, a ja sam im se zahvalio što su je održali na životu do Beograda. Uspjeli su je stabilizirati i rekli da ide odmah na CT glave, a odatle na intenzivnu njegu. Želim zahvaliti svim liječnicima u Beogradu jer od trenutka kada smo došli u glavni grad dobila je najbolju moguću njegu. Doslovno su joj produžili život za dva tjedna.</p><p>Činilo se da joj stanje stabilnije i da bi ubrzo mogla započeti s oporavkom, ali nažalost, pojavile su se nove komplikacije.</p><p>- Poslije dva dana, odnosno tijekom noći, doživjela je metabolički šok, pala u komu i to je bilo to. Intubirali su je, a koliko je ozbiljno bilo najbolje se vidi iz toga što su nam taj dan rekli da će teško preživjeti noć. A ona se borila i živjela još sedam, osam dana - kaže Miroslav Momčilović.</p><p>Noć prije čuo se po posljednji put s Bobanom, a rekla mu je riječi koje će pamtiti zauvijek.</p><p>- U petak navečer smo se čuli zadnji put. Rekao sam joj da se naš pas Bleki opet dosađuje. Nasmijala se...I onda je bilo 'Volim te, ljubim te'. I to je bilo to.</p><p>Nakon svega što je proživio, Miroslav je odlučio podnijeti kaznenu prijavu protiv Bobaninog liječnika. </p><p>- Ona je meni bila sve u životu, iskreno ne mogu pričati o tome u ovome trenutku. Sve što smo imali, imali smo zajedno. Bili smo zajedno na skoro svim natjecanjima. To je jedna od onih ljubavi o kojima se priča... Čekali smo dijete i Vukašin će mi biti sjećanje na Bobanu. U njemu vidim Bobanu, suvišno je da bilo što drugo reći.</p><p>Bobana je preminula u 31. godini života zbog komplikacija nakon porođaja. Imala je eklampsiju, odnosno izljev krvi na mozak zbog čega je hitno prevezena u beogradsku bolnicu. Dvadeset dana bila je u komi, no kako mozak nije pokazivao nikakve funkcije, liječnici su mogli samo proglasiti smrt. Bobana je bila neustrašiva, snažna i hrabra i njezina obitelj molila se za nju nadajući se da će se oporaviti. Nažalost, nije uspjela. U Boru, gradu na istoku Srbije, gdje je Bobana živjela, proglašena je trodnevna žalost.</p><p>Bobana je osvojila čak 13 medalja na europskim prvenstvima od čega osam zlata u disciplini zračni pištolj 10 metara, pojedinačno i ekipno, a posljednje medalje osvojila je u Wroclawu gdje je u stanju trudnoće, uz podršku svog sina, proslavila novi uspjeh.</p><p>Kada je saznala da je trudna, odustala je od streljaštva i htjela se posvetiti svome sinu. Nažalost, više ga nikada neće vidjeti. </p>