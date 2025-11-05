Obavijesti

Bodybuilder Ursa fotkao se s Modrićem, komentari su hit: 'Za tebe sekunda, a Luki uspomena'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/Screenshoot

Bodybuilder Stjepan Ursa i Luka Modrić iznenadili fanove fotkom iz Milana! Spoj bodybuildinga i nogometa izazvao lavinu reakcija

Poznati hrvatski bodybuilder i influencer Stjepan Ursa iznenadio je svoje pratitelje objavom fotografije s jednim od najvećih nogometaša današnjice, kapetanom "vatrenih" Lukom Modrićem. Neočekivani susret dogodio se u Milanu, a fotografija koja spaja dva potpuno različita sportska svijeta izazvala je lavinu pozitivnih reakcija.

Na fotografiji nasmijani Ursa i Modrić poziraju jedan uz drugoga, a Ursa, poznat po svojoj impresivnoj mišićnoj masi, simbolično pokazuje snagu stisnutom šakom.

U opisu objave, Ursa je istaknuo ono što povezuje njega i proslavljenog nogometaša unatoč različitim sportskim arenama. "Kada se sportaši iz različitih svjetova spoje u istoj filozofiji – rad, upornost i karakter. Veliko poštovanje za Luku Modrića", napisao je, odajući počast kapetanovoj sportskoj etici.

Foto: Instagram/Screenshoot

Ursa, bivši interventni policajac koji je svoju karijeru posvetio bodybuildingu, poznat je po čeličnoj disciplini i filozofiji da se duh i tijelo moraju graditi zajedno. Njegov moto "u teretani postoji samo bodybuilding" savršeno se uklapa u poruku koju je podijelio, a koja slavi temeljne vrijednosti vrhunskog sporta. 

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari su bili ispunjeni podrškom, ali i humorom. Mnogi su se našalili na račun popularnosti dvojice sportaša: "Napokon Luka Modrić ima sliku s nekim poznatim" i "Jel se on slikao s tobom ili ti s njim?".

