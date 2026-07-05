Briljantni Vozinha oduševio na SP-u i sada je pred transferom?

Reprezentacija Zelenortskih Otoka ispisala je jednu od najljepših priča Svjetskog prvenstva. 'Plavi morski psi' unatoč porazu u produžecima od aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca (2-3) osvojili su srca navijača diljem svijeta. Na otvaranju su remizirali s europskim prvakom Španjolskom, a glavni junak tog susreta bio je golman Zelenortskih Otoka Vozinha.

Foto: Marco Bello

40-godišnji golman bio je senzacija Svjetskog prvenstva te je iz utakmice u utakmicu oduševljavao navijače svojim obranama. Nakon što mu je istekao ugovor s AEL-om iz Limassola na Cipru, postao je slobodan igrač. S obzirom na to da je cijeli svijet s oduševljenjem pratio njegove obrane, neki klubovi su već iskazali interes da ga dovedu.

Najviše se ističu dva brazilska kluba, Atlético Goianiens i Avai koji se natječu u drugom rangu brazilskog nogometa. Oba kluba navodno su kontaktirala njegove predstavnike i pokušavaju ga dovesti u Brazil, zemlju u kojoj Vozinha nikada nije igrao.

Vozinha je tijekom Svjetskog prvenstva postao viralan na društvenim mrežama gdje ga prati više od 25 milijuna pratitelja. Još veće simpatije navijača prikupila je i njegova emotivna priča o njegovoj majci koja nije mogla doći na prvu utakmicu zbog problema s vizom. Nakon što je to Vozinha javno izjavio, javnost je odmah reagirala, a njegovoj majci dopušten je ulazak u SAD te ga je bodrila s tribina.