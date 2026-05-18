Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKE RIJEČI

Britanska legenda nahvalila Hrgovića: 'U prvih pet rundi najbolji je teškaš svijeta...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Britanska legenda nahvalila Hrgovića: 'U prvih pet rundi najbolji je teškaš svijeta...'
Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO

DAZN-ovi analitičari posebno su istaknuli Hrgovićev prednji direkt. Zaključili su da mu taj udarac nije služio samo za skupljanje bodova, nego kao priprema za snažan desni direkt, koji Allen nije uspijevao izbjeći

Admiral

Filip Hrgović uvjerljivom je pobjedom protiv Davea Allena u Doncasteru ponovno privukao veliku pozornost boksačke javnosti. Hrvatski teškaš potpuno je kontrolirao meč, a Allenov kut predao je borbu nakon što domaći boksač nije pronašao rješenje za Hrgovićev ritam, distancu i precizne udarce u trećoj rundi meča kada je Hrgović započeo kanonadu udaraca dok je domaći borac bio stjeran u konopce primajući udarce bez adekvatne obrane.

Ipak, još veći odjek od same pobjede imale su reakcije nakon meča. Britanski boksački analitičari i bivši borci u DAZN-ovoj emisiji "Beyond the Bell" detaljno su analizirali Hrgovićev nastup i zaključili da "El Animal" trenutačno izgleda vrlo opasno u teškoj kategoriji. Posebno ga je pohvalio bivši svjetski prvak Carl Froch, koji smatra da Hrgović u uvodnim rundama pripada samom vrhu svjetskog boksa.

CIRKUS NA VJENČANJU FOTO Udala se kći Tysona Furyja sa 16 godina, intervenirala je i policija! 'Ne mogu je osuđivati'
FOTO Udala se kći Tysona Furyja sa 16 godina, intervenirala je i policija! 'Ne mogu je osuđivati'

- Ako gledamo prve četiri ili pet rundi, Filip Hrgović možda je i najbolji teškaš na svijetu u ovom trenutku. Istina, zna energetski pasti u drugom dijelu borbe, ali njegova agresivnost, visoko podignute ruke i način na koji drži distancu čine ga gotovo nepogrešivim. Izgledao je ljuto, opasno i gladno - rekao je Froch.

Filip Hrgovi? pobijedio Davida Allena u Doncasteru
Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO

DAZN-ovi analitičari posebno su istaknuli Hrgovićev prednji direkt. Zaključili su da mu taj udarac nije služio samo za skupljanje bodova, nego kao priprema za snažan desni direkt, koji Allen nije uspijevao izbjeći. Darren Barker naglasio je da je Hrgović boksao tehnički vrlo čisto i smireno.

- Hrgović udara ravno i tehnički ispravno. Allen je bacao divlje i nejasne udarce, ali Filip je bio na distanci s koje je mogao slobodno pogađati i kontrolirati meč u prvoj brzini - rekao je Barker.

HRVATI U ENGLESKOJ Jakirović gledao Hrgovića uživo! Hrvatski trener slavi nokaut, a tek ga čeka najskuplja utakmica
Jakirović gledao Hrgovića uživo! Hrvatski trener slavi nokaut, a tek ga čeka najskuplja utakmica

Boksačku javnost sada posebno zanima Hrgovićev sljedeći meč. Promotori, ali i sam hrvatski boksač, potvrdili su da pregovori traju, a kao mogući protivnik spominje se Moses Itauma, britanski teškaš i jedan od najvećih mladih projekata u diviziji. Hrgović mu je nakon pobjede poslao jasnu poruku i rekao da "Mojsije nije stigao do Obećane zemlje". DAZN-ov panel tu je izjavu protumačio kao upozorenje mladom Britancu da ga protiv Hrgovića čeka potpuno drukčija razina boksa.

Moses Itauma v Jermaine Franklin - The Magnificent 7 - Co-op Live
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Analitičari smatraju da Itauma dosad nije imao suparnika Hrgovićeve kvalitete. Istaknuli su da hrvatski boksač ima strpljenje, dobar tajming i vrlo teške udarce, pa bi eventualni meč mogao pokazati je li Itauma doista budući svjetski prvak ili još nije spreman za sam vrh teške kategorije.

U raspravi o najboljim teškašima svijeta, DAZN-ovi stručnjaci svrstali su Hrgovića među pet ili šest najjačih boraca divizije, uz Oleksandra Usika, Daniela Duboisa i Agita Kabayela. Zaključili su da teška kategorija trenutačno prolazi kroz jedno od najzanimljivijih razdoblja u posljednjih nekoliko desetljeća jer se iskusni borci sve češće susreću s mladim i gladnim izazivačima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku
KONAČNA ODLUKA

Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku

Izbornik Zlatko Dalić je javnosti u zagrebačkom pubu Pivana obznanio popis reprezentativaca koji će konkurirati za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku te igrače na pretpozivu
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja
FOTO Udala se kći Tysona Furyja sa 16 godina, intervenirala je i policija! 'Ne mogu je osuđivati'
CIRKUS NA VJENČANJU

FOTO Udala se kći Tysona Furyja sa 16 godina, intervenirala je i policija! 'Ne mogu je osuđivati'

Vjenčanje kćeri Tysona Furyja na Otoku Manu izazvalo rasprave! Bijele Crocs papuče, Peter Andre i policija na svadbi! Obitelj podijeljena, ali ljubav cvjeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026