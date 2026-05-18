Britanska legenda nahvalila Hrgovića: 'U prvih pet rundi najbolji je teškaš svijeta...'

Filip Hrgović uvjerljivom je pobjedom protiv Davea Allena u Doncasteru ponovno privukao veliku pozornost boksačke javnosti. Hrvatski teškaš potpuno je kontrolirao meč, a Allenov kut predao je borbu nakon što domaći boksač nije pronašao rješenje za Hrgovićev ritam, distancu i precizne udarce u trećoj rundi meča kada je Hrgović započeo kanonadu udaraca dok je domaći borac bio stjeran u konopce primajući udarce bez adekvatne obrane.

Ipak, još veći odjek od same pobjede imale su reakcije nakon meča. Britanski boksački analitičari i bivši borci u DAZN-ovoj emisiji "Beyond the Bell" detaljno su analizirali Hrgovićev nastup i zaključili da "El Animal" trenutačno izgleda vrlo opasno u teškoj kategoriji. Posebno ga je pohvalio bivši svjetski prvak Carl Froch, koji smatra da Hrgović u uvodnim rundama pripada samom vrhu svjetskog boksa.

- Ako gledamo prve četiri ili pet rundi, Filip Hrgović možda je i najbolji teškaš na svijetu u ovom trenutku. Istina, zna energetski pasti u drugom dijelu borbe, ali njegova agresivnost, visoko podignute ruke i način na koji drži distancu čine ga gotovo nepogrešivim. Izgledao je ljuto, opasno i gladno - rekao je Froch.

DAZN-ovi analitičari posebno su istaknuli Hrgovićev prednji direkt. Zaključili su da mu taj udarac nije služio samo za skupljanje bodova, nego kao priprema za snažan desni direkt, koji Allen nije uspijevao izbjeći. Darren Barker naglasio je da je Hrgović boksao tehnički vrlo čisto i smireno.

- Hrgović udara ravno i tehnički ispravno. Allen je bacao divlje i nejasne udarce, ali Filip je bio na distanci s koje je mogao slobodno pogađati i kontrolirati meč u prvoj brzini - rekao je Barker.

Boksačku javnost sada posebno zanima Hrgovićev sljedeći meč. Promotori, ali i sam hrvatski boksač, potvrdili su da pregovori traju, a kao mogući protivnik spominje se Moses Itauma, britanski teškaš i jedan od najvećih mladih projekata u diviziji. Hrgović mu je nakon pobjede poslao jasnu poruku i rekao da "Mojsije nije stigao do Obećane zemlje". DAZN-ov panel tu je izjavu protumačio kao upozorenje mladom Britancu da ga protiv Hrgovića čeka potpuno drukčija razina boksa.

Analitičari smatraju da Itauma dosad nije imao suparnika Hrgovićeve kvalitete. Istaknuli su da hrvatski boksač ima strpljenje, dobar tajming i vrlo teške udarce, pa bi eventualni meč mogao pokazati je li Itauma doista budući svjetski prvak ili još nije spreman za sam vrh teške kategorije.

U raspravi o najboljim teškašima svijeta, DAZN-ovi stručnjaci svrstali su Hrgovića među pet ili šest najjačih boraca divizije, uz Oleksandra Usika, Daniela Duboisa i Agita Kabayela. Zaključili su da teška kategorija trenutačno prolazi kroz jedno od najzanimljivijih razdoblja u posljednjih nekoliko desetljeća jer se iskusni borci sve češće susreću s mladim i gladnim izazivačima.