Burno u studiju 'Americane'! Ivković: 'Ne znam koliko su rečenica rekli Šutalo i Pongračić'

Hrvatska se porazom od Portugala 2-1 oprostila od Svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića još jednom su pokazali koliko opasni mogu biti u igri, ali su se komentirala pitanja koja se tiču obrane. U HRT-ovoj emisiji 'Americana' o toj temi su raspravljali Tomislav Ivković i Robert Matteoni.

Matteoni je otkrio kako su 'vatreni' uoči odlučujuće utakmice protiv Portugala imali sastanak na kojemu se raspravljalo o prekidima.

- Imali su sastanak 20 minuta oko prekida - rekao je na što mu je Ivković u sarkastičnom tonu odgovorio:

- Jesu pričali ili su trenirali.

Ivković je pojasnio kako su igrači osjetili nesigurnost nakon prve utakmice protiv Engleske.

- Poslije prve utakmice drugu imaš nesigurnost i svaki te prekid podsjeća. Stvorila se takva atmosfera u medijima, sigurno to utječe na igrače - rekao je.

- Da Vlašić čuva njihovog stopera, to je nepoznanica s tri jednadžbe - komentirao je.

Smatra kako je glavni problem što nema vođe u obrani, a osvrnuo se i na komunikaciju.

- Nije slučajno – Vida i Lovren 2018. i Lovren i Gvardiol 2022. Bez vođe ne može. Ja govorim o komunikaciji, ja ne znam koliko su Pongračić i Šutalo rekli rečenica međusobno. Uvijek moraš imati mangupa poput Lovrena.

Osvrnuo se na situaciju od prije nekoliko godina kada je Lovren skoro ispao iz reprezentacije, ali je ostao.

- Lovren je bio otpisan 2022. godine. Ali svojim radom i voljom natjerao je izbornika da ga stavi uz Gvardiola.

- Naši stoperi su mladi i u procesu su rasta. Mislim da ćemo na tom planu napredovati - optimističan je Matteoni.