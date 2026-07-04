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Ovo nismo vidjeli! Fifa objavila novu grafiku Matanovićevog zaleđa. Bila su dva dodira lopte

Piše Issa Kralj,
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Ovo nismo vidjeli! Fifa objavila novu grafiku Matanovićevog zaleđa. Bila su dva dodira lopte
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Foto: Fifa
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Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom - stoji u objašnjenu Fife

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Hrvatska nogometna reprezentacija na šokantan se način oprostila od Svjetskog prvenstva. U dramatičnoj završnici u Torontu Portugal je odnio pobjedu 2-1, a 'vatrenima' je poništen gol za izjednačenje koji je zabio Joško Gvardiol u 13. minuti sudačke nadoknade. Utakmicu šesnaestine finala obilježile su kontroverzne sudačke odluke, a jedna od njih bila je oko poništenog gola za izjednačenje kada je na upitan način suđeno da je Igor Matanović bio u zaleđu jer je kosom dirao loptu. 

U skoku za loptom bio je Igor Matanović, dok se iza njega, u nedozvoljenoj poziciji, nalazio Mario Pašalić. Činilo se da je lopta prošla pokraj Matanovićeve glave, a onda se odbila od portugalskog braniča Renata Veige do Pašalića. On je zatim proslijedio loptu na drugu vratnicu, gdje ju je Gvardiol pospremio u mrežu.

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Glavni sudac Espen Eskas priznao je gol, a onda ga je odlučio poništiti nakon intervencije VAR sobe i ponovnog pregleda snimke. Krovna nogometna organizacija objavila je grafiku Matanovićevog dodira, a sada je objavljena druga grafika koja prikazuje dodir Veige. Po usporednoj grafici vidi se razlika između dva dodira.

- Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala. To je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak - navodi Fifa u objašnjenju. 

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Spomenuta tehnologija koristi senzore koji su ugrađeni u loptu, a senzori registriraju i najmanji dodir s loptom i šalju to VAR-u dok gledatelji to vide putem "heartbeat" grafike. 

Kod prvog dodavanja, nitko nije bio u zaleđu. No, senzor je pokazao da je bilo dodatnog dodira hrvatskog napadača (Matanović). To se smatra novim dodavanjem i novom akcijom. No, mnogi raspravljaju i o tome što je branič Portugala dirao loptu nakon Matanovića - rekao je u analizi licencirani švedski sudac Victor na Instagramu Referee Channel. 

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Dodatno je objasnio zašto dodir Portugalca Veige nije poništio zaleđe. 

Da je njegov dodir bio namjeran, onda ne bi bilo zaleđa. Po pravilima je namjerno igranje loptom ono kad ju igrač ima pod kontrolom. Ako pogledate situaciju, branič je gledao što će napadač napraviti. Vidimo da je između njega i Matanovića jako mala udaljenost, sagnuo se i ovo se ne može smatrati namjernim igranjem loptom. Ovo ne isključuje mogućnost zaleđa - zaključio je. 

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Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala, objavila je Fifa

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