PRILIKA ZA 'MODRE'

Celta u problemima! Golman zbog ozljede prsta ruke propušta utakmicu s Dinamom

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia

Radu je prvi vratar momčadi te je ove sezone upisao 14 nastupa i primio 18 golova. Liječnici su mu u utorak propisali "individualno treniranje uz ograničenja specifičnog treninga"

Celtin vratar Ionut Andrei Radu (28) uganuo je palac desne ruke pa će sasvim izgledno propustiti u četvrtak gostovanje kod zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi.

"Napravljenom magnetskom rezonancom i ultrazvukom ustanovljeno je uganuće palca desne ruke", priopćio je klub iz lučkog grada Viga. Rumunjski reprezentativni vratar ozlijedio je prst u nedjelju tijekom utakmice s Levanteom u Valenciji, gdje je njegova momčad pobijedila s 2-1 golom u sučevoj nadoknadi.

Foto: Profimedia

- Već je osjećao neku tegobu u toj ruci - rekao je Celtin trener Claudio Girádez po završetku utakmice.

Radu je prvi vratar momčadi te je ove sezone upisao 14 nastupa i primio 18 golova. Liječnici su mu u utorak propisali "individualno treniranje uz ograničenja specifičnog treninga".

Celta Vigo, koja zauzima 12. mjesto među 20 klubova u španjolskom prvenstvu, odradila je posljednji trening prije puta u Zagreb. U srijedu će trenirati na Maksimiru pa u četvrtak s početkom u 18.45 sati istrčati protiv Dinama koji je u subotu teško pobijedio Rijeku s 2-1.

Celta je u sezonu ušla slabo, ali je neporažena u posljednjih sedam utakmica. Pobijedila je u Europskoj ligi grčki PAOK s 3-1 i francusku Nicu s 2-1, a u domaćem prvenstvu je slavila s 3-2 nad Osasunom i 2-1 nad Levanteom. Njeni igrači se nadaju nastavku niza u Zagrebu.

- Mislim da bi nas pobjeda dovela u dobru poziciju četiri utakmice prije kraja ligaškog dijela Europske lige - izjavio je napadač Ferran Jutgla (26) u intervjuu novinama Marca.

- To bi bio važan korak za nas prema prolasku u iduću fazu natjecanja - dodao je.

Dinamo je četvrti, a Celta deveta među 36 ekipa Europske lige.

- Dobro igramo u Europi te smo uzbuđeni. Borit ćemo se protiv svega što nam se nađe na putu - poručio je Jutgla. Jedina dva gola, u jedanaest utakmica, zabio je Osasuni prije deset dana.

LaLiga - Celta Vigo v Atletico Madrid
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Osasunin napadač Ante Budimir, koji je tada zabio dva gola Celti, ali i promašio jedanaesterac izveden panenkom dok je na vratima stajao Radu, nije impresioniran ekipom iz Viga.

- Odradili smo veliki posao i odgurnuli Celtu na njenu polovicu - rekao je nakon te utakmice Budimir (34).

- No, znali smo da su brzi, s dobrim automatizmom, te su iskoristili jedino što imaju - dodao je. Celta je došla do pobjede iz kontranapada u 87. minuti.

- Postigli su golove iz tri ili četiri akcije, ali to je bilo sve što je Celta imala, te svoje automatske akcije - napomenuo je hrvatski reprezentativac. 

- Nisam vidio ništa više od njih, ali radi se o tome da se bude učinkovit i prelome utakmice.

Celtu nakon gostovanja kod Dinama čeka u nedjelju i zahtjevna prvenstvena utakmica s Barcelonom, prošlosezonskim prvakom Španjolske.

