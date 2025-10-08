Obavijesti

Češka 'miss simpatičnosti' prenerazila se kad je vidjela Hrvate. Kockice preplavile Prag

Piše iz Praga: Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatski navijači u Pragu dan prije utakmice | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pazite, lako je za**bati se. Ja sam harmonikaša "nakitio" s 2000 kruna pa tek onda shvatio koliko je to eura (80-ak, op. a.), kroz smijeh je kazao jedan navijač

HNS je dobio 900 ulaznica za utakmicu Češke i Hrvatske u Pragu. Već na putu do češke prijestolnice bilo nam je kristalno jasno da će hrvatskih navijača u češkoj prijestolnici uoči krucijalne utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo biti mnogo, mnogo više. Thompsonovi hitovi treštali su iz zvučnika automobila na benzinskima već i stotinjak kilometara od Praga.

POGLEDAJTE VIDEO: Pašalić i Ćaleta-Car uoči Češke

Pokretanje videa...

Zagreb: Izjava za medije igrača Duje Ćalete-Cara i Marija Pašalića 04:30
Zagreb: Izjava za medije igrača Duje Ćalete-Cara i Marija Pašalića | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Jasno, nemaju svi ulaznicu, ali nadaju se da će nekako doći do zlata vrijednog komadića papira. Ako i ne dođu, Prag nudi široku gastronomsku ponudu. Točeno pivo, megakvalitetno, može se pronaći već za 1,5 eura. A što tek reći na domaće specijalitete... 

Češki gulaš klasično je češko jelo od govedine, pirjano u bogatom umaku s paprikom, lukom i kuminom, često posluženo s knedlima. U Pragu ga u restoranima u centru grada naplaćuju 10-ak eura.

Po dolasku u hotel dočekala nas je... Za potrebe priče nazovimo je - Jaroslava. Prilikom check-ina, kad je bacila oko na naše osobne iskaznice, naglo je promijenila izraz lica. Je li to zato što je Hrvatska u lipnju u Osijeku nakantala Češku 5-1, ili je u pitanju nešto deseto... Bilo kako bilo, Jaroslava ima manje šanse za biti miss simpatičnosti, nego li da Španjolska da samostalnost Kataloniji...EndFragment

GOSTOVANJE U PRAGU FOTO 'Vatreni' poletjeli u Češku: Modrić je bio hit na aerodromu
FOTO 'Vatreni' poletjeli u Češku: Modrić je bio hit na aerodromu
IZBORNIK I KAPETAN Dalić: Nije mi važna jubilarna 100. utakmica, Modrić: Nadam se da će mu ostati u sjećanju
Dalić: Nije mi važna jubilarna 100. utakmica, Modrić: Nadam se da će mu ostati u sjećanju

Igor Blažinić, Mostarac koji već godinama živi u Pragu, pozvao je hrvatske navijače noć uoči utakmice u StartFragment Becketts Irish Pub, lokal udaljen 30-ak minuta pješice od stadiona Slavije na kojem će "vatreni" u četvrtak ganjati pobjedu koja bi im trasirala put na SP.

Već oko 20 sati u spomenuti pub pristiglo je stotinjak hrvatskih navijača. Pivo je teklo u potocima, a stigli su i dečki s gitarama, harmonikama...EndFragment

- Pazite, lako je za**bati se. Ja sam harmonikaša "nakitio" s 2000 kruna pa tek onda shvatio koliko je to eura (80-ak, op. a.) - kroz smijeh je kazao jedan navijač.

Fešta će, jasno, potrajati do dugo u noć. Spomenuti pub u četvrtak će od 12 sati ponovno biti poprište velike fešte. A onda će vesela ekipa, rijeka "kockica", oko 18 sati, krenuti prema stadionu Slavije... 

A SAD U PRAG FOTO 'Vatreni' odradili zadnji trening uoči Dalićeve 'stotke'. Evo kakvo je stanje s momčadi
FOTO 'Vatreni' odradili zadnji trening uoči Dalićeve 'stotke'. Evo kakvo je stanje s momčadi
IDEMO PO POBJEDU! Ključna utakmica za SP: Evo gdje gledati Češka - Hrvatska
Ključna utakmica za SP: Evo gdje gledati Češka - Hrvatska

