Četiri igrača iz turske A selekcije igrat će protiv mladih 'vatrenih' i vrijede više od cijele Hrvatske!

Hrvatska U-21 reprezentacija nastavlja pripreme za početak novog kvalifikacijskog ciklusa za odlazak na Europsko prvenstvo u Srbiju i Albaniju 2027. godine. Izabranici Ivice Olića gostovat će kod Turske u Trabzonu 9. lipnja, a tu ih očekuje prilično težak zadatak. Turska je mlada vrsta dosta potentnija od naših mladića, a izbornik tamošnje A vrste Vincenzo Montella u reprezentaciju je pozvao čak šestoricu igrača s pravom nastupa za U-21 selekciju.

Arda Güler (Real Madrid) i Kenan Yildiz (Juventus) već su ozbiljne zvijezde u Turskoj, pa i nogometnoj Europi, prilično je sigurno kako će oni ovo okupljanje odraditi u A vrsti, neće se "spuštati" u mladu reprezentaciju. No, preostala četiri turska A reprezentativca mogla bi zaigrati protiv Hrvatske U-21 selekcije, tako mladim nadama hrvatskog nogometa zagorčati "život" u Trabzonu.

Can Uzun (Eintracht, vrijedi 18 milijuna eura), Yusuf Akcicek (Al Hilal, 12), Demir Ege Tikmaz (Bešiktaš 5) i Deniz Gül (Porto, 4) trebali bi prema nekim računicama, ali i našim informacijama iz Turske (od tamošnjih kolega) dodatno pojačati Turke, donijeti im još jednu dozu samopouzdanja uoči početka novog kvalifikacijskog ciklusa. A da Turci po tom pitanje ne griješe, pokazala je i pobjeda Turske A vrste kod Gruzije 3-2.

Foto: R4088 Scott W. Coleman

Niti jedan od te mlađahne četvorke (Uzun, Akcicek, Ege Tikmaz i Gül) nije bio niti u zapisniku, teško je povjerovati da će Montella nekome od njih dati priliku u domaćem dvoboju sa Španjolskom koji je na rasporedu 7. rujna. A riječ je doista o velikim talentima, ozbiljnim igračima koji briljiraju na visokim nogometnim scenama.

Can Uzun ponajbolji igrač Eintrachta

Can Uzun je danas ponajbolji igrač Eintrachta, u prva dva kola njemačke Bundeslige protiv Werdera (4-1) i Hoffenheima (3-1) upisao po dva pogotka i asistencije, a asistent je bio i kup ogledu protiv Engersa (5-0). Riječ je o polušpici, klasičnoj "desetki", igraču na kojeg u Frankfurtu planiraju zaraditi i 50-ak milijuna eura!?

Yusuf Akcicek je 19-godišnji stoper za kojeg je saudijski Al Hilal ovoga ljeta platio - 22 milijuna eura. I sad tamo dijeli svlačionicu s Darwinom Nunezom, Sergejem Milinković-Savićem, Theom Hernandezom, Rubenom Nevesom, Malcomom, Joaom Cancelom, Marcosom Leonardom...

Foto: Steve Welsh/PRESS ASSOCIATION

Deniz Gül je mladi napadač koji je rođen i odrastao u Švedskoj, a ovoga ljeta je iz Hammarbyja potpisao za Porto u transferu vrijednom 4,5 milijuna eura. Demir Ege Tikmaz pak brani boje Bešiktaša. I ta će četvorka, da se ne lažemo, biti veliki problem za Ivicu Olića i hrvatsku U-21 reprezentaciju.

Turci i bez te četvorke skuplji od Hrvatske

Zanimljivo, Zlatko Dalić danas u svom rosteru nema niti jednog igrača koji bi mogao i dalje braniti boje U-21 reprezentacije, Oliću od nositelja reprezentacije nedostaje tek Antun Matković, a tržišna vrijednost naše vrste je prema Transfermarktu 37,25 milijuna eura. Mladi Turci vrijede 42,43 milijuna eura, ali šestorka koja je na raspolaganju Montelli vrijedi dodatnih - 134 milijuna eura!?

Dapače, samo ta četvorka (Uzun, Akcicek, Ege Tikmaz i Gül) vrijede čak 39 milijuna eura. Ili više od cijele hrvatske U-21 vrste predvođene Lukom Vuškovićem. Toliko o današnjoj kvaliteti i usporedbi hrvatskog i turskog nogometa. Jednostavno, naša budućnost sve više kaska za ostatkom Europe. Pa i Turskom...