Chelsea dio bogate nagrade od osvajanja klupskog SP-a odlučio donirati obitelji poginulog Jote

U svijetu u kojem nogometom dominiraju vrtoglavi iznosi i bespoštedno rivalstvo, pobjeda Chelseaja na novom, proširenom Fifa Svjetskom klupskom prvenstvu ostat će zapamćena po nečemu puno dubljem od samog trofeja. Londonski klub i njegovi igrači odlučili su dio svoje bogate novčane nagrade donirati obitelji tragično preminulog portugalskog nogometaša Dioga Jote, u gesti koja je odjeknula nogometnim svijetom i pokazala da solidarnost ne poznaje klupske boje.

Trijumf u Americi i nagrada veća od 100 milijuna eura

U srpnju 2025. godine, na stadionu MetLife u New Jerseyju, Chelsea je u finalu uvjerljivo svladao Paris Saint-Germain rezultatom 3-0 i okrunio se titulom prvog pobjednika reformiranog Svjetskog klupskog prvenstva. Ovaj uspjeh nije donio samo prestiž, već i ogroman financijski poticaj. Turnir, s ukupnim nagradnim fondom od čak milijardu dolara, osigurao je Chelseaju zaradu koja se procjenjuje na nevjerojatnih 114,6 milijuna dolara, odnosno oko 105 milijuna eura.

Ovaj iznos, koji uključuje naknade za sudjelovanje i bonuse za ostvarene rezultate, značajno je ojačao financijsku stabilnost kluba i potvrdio komercijalnu moć novog natjecanja. No, ono što je uslijedilo nakon slavlja pokazalo je i ljudsku stranu kluba sa Stamford Bridgea.

Gesta solidarnosti koja nadilazi klupsko rivalstvo

Samo deset dana prije velikog finala, 3. srpnja, nogometni svijet potresla je vijest o tragičnoj smrti Liverpoolovog napadača Dioga Jote i njegovog brata Andrea Silve u prometnoj nesreći u Španjolskoj. Tragedija je duboko pogodila cijelu zajednicu, a Chelsea je odlučio reagirati na jedinstven način.

Klub je za svoje igrače osigurao bonus fond u iznosu od 15,5 milijuna dolara (oko 14,2 milijuna eura) koji se trebao ravnomjerno podijeliti među članovima momčadi. U zajedničkoj odluci uprave i igrača, dogovoreno je da će se jednak iznos, koji premašuje 500.000 dolara (oko 460.000 eura), uplatiti izravno obitelji Jota.

Ono što ovu donaciju čini posebnom jest činjenica da Diogo Jota nikada nije nosio dres Chelseaja. Njegova karijera vezana je uz Liverpool, Wolvese i Porto. Upravo zbog toga, ovaj potez predstavlja čin čistog poštovanja i suosjećanja, pokazujući da je u trenucima najveće boli nogometna obitelj ujedinjena, bez obzira na klupsku pripadnost.

Emotivna posveta Pedra Neta

Iako Jota nije imao izravne veze s Chelseajem kao klubom, imao je duboku osobnu vezu s jednim od njegovih ključnih igrača, Pedrom Netom. Njih dvojica postali su bliski prijatelji igrajući zajedno za Wolverhampton Wandererse i portugalsku reprezentaciju. Neto, koji je bio shrvan viješću o smrti prijatelja, pronašao je snagu da odigra turnir života, posvetivši ga upravo Joti.

Prije četvrtfinalne utakmice protiv Palmeirasa, Neto je bio vidno emotivan tijekom minute šutnje, držeći u rukama Chelseajev dres s ispisanim imenima Dioga i Andrea. Trener Enzo Maresca dao mu je slobodu da odluči želi li igrati, no Neto je inzistirao.

- Kada u nedjelju izađem na teren, znajte da želim osvojiti ovo natjecanje za Dioga Jotu. On će uvijek biti sa mnom - izjavio je Neto uoči finala.

- Bio je ratnik, momak koji bi se uvijek borio za tebe. Imam osjećaj da još uvijek štiti sve nas koji smo mu bili bliski. Zato želim biti ratnik za njega.

Netova odlučnost i inspiracija bile su vidljive na terenu, a njegova posveta dala je Chelseajevoj pobjedi dodatnu, dirljivu dimenziju.

Počast nogometnog svijeta

Dok je Chelseajeva financijska donacija jedinstven primjer podrške, cijeli nogometni svijet odao je počast preminulom napadaču. Njegov klub, Liverpool, najavio je niz trajnih uspomena: umirovili su dres s brojem 20 na svim razinama kluba, otkrili planove za spomen-skulpturu na Anfieldu te će igrači tijekom cijele sezone nositi amblem "Forever 20".

Iako su brojni klubovi i igrači izrazili sućut, prema dostupnim informacijama, nijedan drugi klub nije pokrenuo sličnu financijsku akciju kao Chelsea. Njihova gesta ostaje snažan simbol empatije i podsjetnik da su vrijednosti poput zajedništva i ljudskosti ponekad važnije od bilo kojeg trofeja.