Hrvatska u osmini finala igra sa Španjolskom od 18 sati, a utakmice ove dvije reprezentacije već su klasik. Pobjeđivali su i jedni i drugi, rušili su 'vatreni' furiju u samim završnicama, a i obrnuto. Neke od ovih utakmica pamtit će se dugo, a prva među njima zauvijek će ostati upamćena kao jedan od prvih velikih 'skalpova' naše reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači u Kopenhagenu

Pobjeda usred Domovinskog rata

Ožujak 1994. Dan 23. Bjesnio je Domovinski rat, hrvatski narod prolijevao je krv boreći se za slobodu, a u srcima je živjela nada da će rat jednom završiti. No tog dana svima u domovini potekla je suza radosnica. Cijeli svijet pričao je o Hrvatskoj, 125. momčadi svijeta, koja je srušila Španjolsku usred Valencije. Bilo je to prije više od 27 godina. Ćiro je tad prvi put sjeo na klupu Hrvatske.

- To je bila povijesna utakmica. Te večeri postali smo velesila, nikad neću zaboraviti suze igrača, stožera... Cijela Hrvatska stajala je iza nas - govorio je Ćiro Blažević, redatelj te povijesne pobjede.

- Kad smo se okupili u Zagrebu, pozvao sam igrače i rekao: ‘Imate improvizaciju kao nitko drugi. To je Božji dar. Svakome možete stati na žulj. Kad ste spremni, nitko vam ne može ništa. Vidjet ćete kako će Španjolska proći. Hajmo sad, ‘halali, Huso, materi’, razbijte ih - prepričao nam je ranije Ćiro.

I razbili smo ih. Prvi gol maestralno je zabio Robert Prosinečki koji je uklizao na oštro dodavanje i fantastično ga utrpao s ruba šesnaesterca prvim dodirom, a drugi je zabio Davor Šuker koji je glavom zakucao Mornarov ubačaj. Nevjerica je vladala tad i među igračima. Izlazeći s terena, Slaven Bilić došapnuo je Aljoši Asanoviću:

- Ili su ovi možda igrali bolesni ili smo mi stvarno toliko jaki. Jebote, dobili smo ih 2-0.

Ćiro je naposljetku sve to prokomentirao na svoj način.

I dok se cijeli svijet čudio, Ćiro se samo smješkao.

- Tjednima sam govorio da ćemo ih razbiti usred Španjolske. Kad smo pobijedili, u svlačionici mi je prišao Štimac i rekao: ‘Šefe, svi smo vjerovali da ih možemo pobijediti. Imali smo pravo’. A ja sam mu rekao: ‘ Ne, laži, pi... ti materina. Nisi imao pravo jer nisi vjerovao. Ne samo ti nego ni ostali. Ja sam vjerovao, rekao sam vam da ste najbolji’ - otkrio je još jedan detalj Ćiro.

POGLEDAJTE GOLOVE NA TOJ UTAKMICI:

Nismo potom pet godina igrali sa Španjolcima, a sljedeće tri utakmice bile su prijateljske. Izgubili smo 1999. godine 3-1, godinu kasnije igrali 0-0, pa onda 2006. godine izgubili 2-1.

Talijani su pričali da se radi o namještaljci

I onda opet pauza, sve do Eura 2012. godine. Imala je Hrvatska velike nade uoči tog Eura, no one su barem malo splasnule kad smo vidjeli s kim smo u skupini. Dvije momčadi idu dalje, a s nama još Talijani i Španjolci. Ma daj...

Odmah u startu smo dobili Irsku 3-1. Mandžo im je utrpao dva gola, a onda je došao okršaj s Italijom. Zabio nam je Pirlo, no Mario Mandžukić opet je ispao spasitelj i zabio gol u 72. minuti za taj bod. Četiri boda uoči zadnjeg kola i okršaja sa Španjolcima.

- Hrvati će dogovoriti utakmicu sa Španjolcima, odigrat će 2-2, kako bi nas izbacili - pričali su talijanski novinari, njihovi mediji bili su puni sumnje, čak se u televizijskim emisijama pričalo da cijela Europa zna kako će završiti - 2-2!

Tadašnji izbornik Slaven Bilić u startu je rekao da se radi o običnim glupostima.

- Gluposti, ne znam što bih rekao, osim da su to teške gluposti. Talijani? Dajte, molim vas, baš su se oni našli pričati o namještanju i poštenju - nije se dao Bilić.

'Furija' je tad bila baš strašna momčad. Jedna od najjačih reprezentativnih ikad. Ivan Rakitić uoči utakmice rekao je kako ćemo svoje šanse imati - samo da ih zabijemo. Upravo je najbolju šansu imao - on.

Raketa je bio na pet metara od Casillasa, udario glavom, a jedan od najboljih golmana svih vremena čudesno obranio. Kakva šansa!

- Dugo mi je taj trenutak prolazio kroz glavu, ne znam što reći, Casillas je sjajno reagirao - prisjetio se Raketa.

Ramos je u toj utakmici počupao Ćorluku za dres, poderao mu ga, no sudac Wolfgang Stark nije ništa vidio. Bijesan je bio Ćorluka, Bilić, ma svi. Ali džabe. A onda se u 88. minuti ukazao Jesus Navas. I poslao nas kući...

Perišić im slomio krila

Potom smo opet četiri godine pauzirali do okršaja sa Španjolskom, a onda - novi Euro.

Imali smo tad u startu lakši zadatak, u skupini smo bili samo s jednom velesilom - Španjolcima. Nisu ostala dva protivnika bila lagana, i Česi i Turci mogu zapapriti svima. Ipak, u prvoj utakmici riješili smo Turke 1-0, u drugoj smo remizirali s Česima 2-2. I onda šećer na kraju.

Ipak, protiv 'furije' je loše krenulo. Već u sedmoj minuti Alvaro Morata nam je zadao hladan tuš. No, u 45. minuti vratio nas je dvojac Perišić - Kalinić. Majstorski je Perišić ubacio s krila, a Kalinić je odlično iskočio ispred čuvara i gotovo pa petom riješio golmana. Od tad je utakmica bila povuci-potegni, a onda se Perišić ukazao u samoj završnici. Sjurio se po krilu u 87. minuti, taman imao pola koraka ispred svog čuvara koji nije uspio blokirati udarac i s deset metara je pogodio bliži kut. Dan danas teško je zaključiti kako je uspio tako mali prostor pogoditi u trepavicu...

Slavili smo tad kao nikad, ali nažalost, daleko nismo došli. Portugal nam je srušio snove...

Došla je onda 2018., Španjolce su s prvenstva izbacili Rusi, a mi smo bili drugi na svijetu. Od reprezentacije su se oprostili mnogi, a potom je u Ligi nacija stiglo otrežnjenje. 'Furija' nas je dobila 6-0, nema tko nam nije utrpao gol taj dan, a izgledali smo - oćajno. Plaho, jalovo, slabo...

Taj gorki okus malo smo uspjeli isprati u drugoj utakmici s njima. U 54. minuti gol je zabio Kramarić, već dvije minute kasnije izjednačio je Ceballos, no onda je na scenu nastupio nenadani heroj.

Danas već pomalo zaboravljeni Tin Jedvaj u 69. minuti zabio je za 2-1, a ubrzo je izjednačio Ramos iz penala. I onda u sudačkoj nadoknadi, u 93. minuti opet - Jedvaj! Postavio je konačnih 3-2 i malo vratio nadu za opstanak u elitnom rangu Lige nacija.

Od tad do danas Hrvatska i Španjolska nisu zaigrale utakmicu. Španjolci su uoči osmine finala ipak favoriti pošto je Hrvatska u prvoj utakmici izgledala loše, a u drugoj bezvezno. Ipak, bude li sve išlo kao u trećoj, a Perišićeva zamjena proigra... Neće im biti lagano!