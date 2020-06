'Da sam ja Aubameyang, otišao bih, a Luiz već tri godine ne igra dobro. Arsenal je prosječan...'

Mogli su igrati stoljeće protiv Manchester Cityja bez da postignu gol. Luizu su dali novi ugovor? To je smiješno...Žao mi je navijača, ali Arsenal postaje prosječan klub, ljutit je legendarni Emmanuel Petit

<p>Legendarni francuski reprezentativac i bivši igrač Arsenala koji je s 'topnicima' osvojio i FA Kup i Premiership, <strong>Emmanuel Petit (49)</strong>, nije zadovoljan kako 'topnici' sada izgledaju i smatra ih tek - prosječnim klubom. </p><p>- Arsenal izgleda kao prosječna momčad bez duha, bez ljutnje ili ponosa. Prije Covid-19 pauze mislio sam da je situacija drugačija, ali nakon restarta Premiershipa vidio sam da se vraćamo starim danima. Ništa se nije promijenilo. Sve je pitanje mentaliteta i želje. Nisam vidio ništa od toga kod Arsenala otkad se nogomet vratio. Mogli su igrati stoljeće protiv<strong> Manchester Cityja </strong>bez da postignu gol - ljutit je Petit, a smatra i kako neki igrači Arsenala zaslužuju puno bolje, a među njima naglašava Aubameyanga kojega smatra prekvalitetnim za ovakvu momčad.</p><h2>'Otišao bih iz kluba'</h2><p>- Da sam ja <strong>Aubameyang</strong>, napustio bih Arsenal. U ovoj momčadi postoji nešto kvalitete, ali u današnje vrijeme kada dođete u neku momčad želite raditi velike stvari. Ali, dajte momci, Arsenal više nije isti. Postao je prosječan klub. Jako mi je žao zbog navijača i svih ostalih koji vole klub. Žao mi je i zbog nekih ranijih igrača koji su pokušali održati Arsenalovu reputaciju. Ali, ne žalim zbog onih koji danas igraju u klubu jer smatram da 75 posto njih ne zaslužuje nositi taj dres. Oni bi se trebali pogledati u ogledalo i pokazati malo ponosa - oprao je današnje 'topnike', a onda se uhvatio i za novi ugovor Davida Luiza:</p><h2>'Dovedite poštene braniče'</h2><p><strong>- David Luiz</strong> nije dobar nogometaš već tri godine, ali ne iznenađuje me da su mu dali novi ugovor jer sam već dugo razočaran poslovanjem kluba. Uzrujava me najviše priča braniča. Znamo da im je to glavna mana i svejedno ništa ne mijenjaju. Zbog toga mi nedostaje Arsene Wenger - kaže Petit pa pojašnjava:</p><p>- Da sam ja David Luiz naravno da bih potpisao ugovor, a uz to bih se pomolio za direktore kluba svako jutro kad se probudim. Ovaj dečko je izgubio nešto, još onda kad je osvojio ligu s Chelseajem. Iskreno, to je sve smiješno. Nađite dobre obrambene igrače. Nemojte mi pričati da nema mladih talentiranih braniča na tržištu - rekao je.</p><h2>'Što hoće ti igrači?'</h2><p>- Želim Mikelu Arteti puno sreće jer mislim da je kvalitetan trener, ali isto su bili i Unai Emery i Wenger. Što treba raditi s ovim igračima? - zbunjeno se upitao nekadašnji igrač Monaca, Barcelone i Chelsea te osvajač SP-a 1998.</p><p>- Razljutili su me protiv Brightona. Razljutilo me ponašanje igrača i htio sam biti u toj svlačionici da im kažem: "Začepite! Što si vi umišljate tko ste?!" To nitko ne radi u toj ekipi, nema vođa, nema karaktera - zaključio je.</p>