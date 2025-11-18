Dalić izbjegao odgovoriti hoće li ostati na klupi: Polako dolazi vrijeme za smjenu generacija

Hrvatska nogometna reprezentacija treći se put kvalificirala na Svjetsko prvenstvo pod vodstvom izbornika Zlatka Dalića, s kojim su "vatreni" dosegnuli nove nogometne visine. Svjetsko srebro i bronca u uzastopnim turnirima povijesni su rezultati, a iza Hrvatske su najuspješnije kvalifikacije u povijesti... Osam utakmica, sedam pobjeda, remi, 26 postignuta gola i tek četiri primljena.

Dalić je u utorak gostovao u Dnevniku Nove TV, gdje je najavio smjenu generacija i komentirao aktualni ciklus kvalifikacija.

- Rotirali smo i mijenjali puno igrača, tražili smo opcije za Svjetsko prvenstvo. U mojih osam godina na klupi, sad je možda i najneizvjesnija situacija oko popisa. Neki su iskoristili šansu, a neki nisu. Međutim, za to još uvijek ima vremena - rekao je Dalić i objasnio početnu postavu protiv Crne Gore, koja baš i nije imala puno zajedničkih utakmica te iskustva.

- Nemamo puno vremena, ganjamo rezultat. Ostvarili smo najbolje što smo mogli i dali priliku nekim igračima da pokažu svoju kvalitetu. Malo je vremena, gleda se svaka minuta utakmice, ali i treninga. Iskoristit ćemo idućih šest-sedam mjeseci kako bi napravili provjeru svih igrača.

Zabrinut je statusom mnogih reprezentativaca.

- Nama u klubovima igraju samo senatori. Luka, Perišić, Kramarić, Pašalić...To su naši najvažniji igrači, a drugi malo igraju, a malo ne igraju. To je problem i to ćemo reći igračima. Reći ćemo svakom igraču kakav mu je status i što trebaju napraviti. Hrvatska nema luksuz da otpiše neke igrače. Ako će igrati svi, onda ću nekoga morat otpisati. Napravit ćemo što bolji odabir kako bi bili što bolji na SP-u.

Osudio je ponašanje nekih navijača u Crnoj Gori.

- Nažalost, opet ćemo biti kažnjeni. Nekim povicima nije mjesto na utakmicama reprezentacije. Ova reprezentacija stoji za zajedništvo, ljubav, domoljublje i vjeru. Za neke stvari nema mjesta i žao mi je što je tako bilo. Ne sjećam se kada je gostujuća publika tako dugo pljeskala hrvatskoj himni kao ova u Crnoj Gori. Za to nema mjesta, sad nas očekuje kazna.

Izbornik je otkrio i želje za ždrijeb.

- Imamo puno utakmica s jakim reprezentacija. Ako je moguće, da izbjegnemo Španjolsku, Francusku, Brazil i Argentinu. Nažalost, nismo u prvoj jakosnoj skupini. Ali, nemamo pravo birati protivnike. Ostvarili smo cilj i plasirali se na SP, a idući je cilj proći skupinu. Za to moramo pobijediti barem jednu ili dvije utakmice. Vjerujem da imamo dobre igrače i kvalitetu i da možemo nešto napraviti i na trećem SP-u. Na zadnja dva smo osvojili medalje i teško će neka mala država to ponoviti.

Dalića ugovor s reprezentacijom veže do Svjetskog prvenstva u SAD-u, a izbjegao je direktno odgovoriti novinaru Nove TV planira li ostati na klupi i nakon Mundijala.

- Nažalost, Euro nas ne ide, još nije bilo dobrih rezultata. Netko će to sigurno popraviti... Hoću li to biti ja? Pa, ja imam situaciju do Svjetskog prvenstva. Je li moj motiv ostati nakon SP-a? Uvijek imam taj motiv, to mi je najveća čast i ponos. Vrijeme je za smjenu generacija, polako ovim dečkima dolazi kraj i dolaze nove generacije kojima treba dati šanse. Sad je fokus Svjetsko prvenstvo - rekao je.

- Mislio sam kako neće biti pritiska nakon nekih utakmica, ali on samo raste svakom utakmicom. Drži me taj naboj, atmosfera i veliki motiv kada igrači obuku dresove reprezentacije, a ja i moj stožer ih vodimo u utakmici.