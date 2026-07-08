Dalić je preko Bliskog Istoka došao do 'vatrenih', igrao je za Hajduk i postao ikona Varteksa

Zlatko Dalić, rođen 26. listopada 1966. godine u Livnu, ime je koje je zlatnim slovima upisano u povijest hrvatskog sporta. Kao najuspješniji izbornik nogometne reprezentacije, Dalić je naciju vodio do nezamislivih visina, osvojivši srebro i broncu na svjetskim prvenstvima te srebro u Ligi nacija. Njegov put, obilježen skromnošću i vjerom i, započeo je daleko od svjetskih reflektora, u igračkim danima u bivšoj Jugoslaviji i Hrvatskoj, a trenerski zanat brusio je u Hrvatskoj i na Bliskom istoku prije nego što je preuzeo "vatrene" u jednom od najtežih trenutaka.

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Dalićeva igračka karijera, u kojoj je djelovao kao obrambeni vezni, bila je solidna, no nije dosegnula zvjezdane visine koje će kasnije ostvariti kao trener. Počeo je u Hajduku iz Splita, s kojim je osvojio Kup Jugoslavije 1984. godine, a igrao je i za Cibaliju, Budućnost iz Podgorice te Velež iz Mostara.

Ipak, najdublji trag ostavio je u varaždinskom Varteksu, gdje je završio igračku karijeru 2000. godine i odmah zakoračio u trenerske vode, prvo kao pomoćnik, a zatim i kao sportski direktor. Prvi samostalni trenerski posao dobio je upravo u Varteksu 2005. godine. Nakon epizoda u Rijeci, Dinamu iz Tirane (s kojim osvaja albanski Superkup) i Slaven Belupu, odlučuje se za odlazak na Bliski istok, što se pokazalo ključnim potezom u karijeri.

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U Saudijskoj Arabiji vodio je Al-Faisaly i slavni Al-Hilal, s kojim je 2013. osvojio Kup prijestolonasljednika. Vrhunac klupske karijere doživio je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima s klubom Al-Ain. Od 2014. do 2017. osvojio je prvenstvo, Kup i Superkup te je 2016. godine vodio klub do finala Azijske Lige prvaka. Ti su ga uspjesi preporučili kao rješenje za posrnulu hrvatsku reprezentaciju.

Dolazak na klupu 'vatrenih'

U listopadu 2017. godine, Hrvatski nogometni savez povukao je potez koji je zauvijek promijenio hrvatski nogomet. Nakon remija s Finskom (1-1) koji je ugrozio plasman na Svjetsko prvenstvo, smijenjen je Ante Čačić, a samo dva dana prije ključne utakmice protiv Ukrajine u Kijevu, na klupu sjeda Zlatko Dalić. Prihvatio je posao pod uvjetom da ostaje samo ako odvede Hrvatsku u Rusiju.

U Kijevu je Hrvatska slavila 2-0, a zatim u dodatnim kvalifikacijama uvjerljivo nadigrava Grčku s ukupnih 4-1 i osigurava vizu za Mundijal. Bio je to početak jedne od najljepših priča hrvatskog sporta. Manje od godinu dana kasnije, Dalić je relativno nepoznatog trenera pretvorio u nacionalnog heroja. U Rusiji je stvorio nevjerojatnu kemiju unutar momčadi, koja je prohujala kroz skupinu s tri pobjede, uključujući i onu dominantnu od 3-0 protiv Argentine.

Foto: James Lang/REUTERS

U nokaut fazi "vatreni" su pokazali nevjerojatan karakter, izbacivši Dansku i domaćina Rusiju nakon raspucavanja penala, a potom su u polufinalu nakon produžetaka s 2-1 srušili Englesku. U finalu je Francuska bila bolja s 4-2, no srebrna medalja imala je zlatni sjaj, a Dalić i igrači dočekani su u Zagrebu pred pola milijuna ljudi.

Mnogi su uspjeh iz Rusije smatrali vrhuncem generacije, no Dalić je dokazao suprotno. Proveo je smjenu generacija, integriravši mlađe igrače, te nastavio nizati uspjehe. Na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine, Hrvatska je ponovno oduševila svijet.

Nakon što je u četvrtfinalu na penale izbacila prvog favorita turnira, Brazil, u polufinalu je poražena od Argentine, da bi u utakmici za treće mjesto svladala Maroko 2-1 i osvojila brončanu medalju.

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Niz se nastavio i u Uefinoj Ligi nacija. U sezoni 2022./23. Hrvatska je osvojila svoju skupinu ispred Danske i tadašnjih svjetskih prvaka Francuza, koje je prvi put u povijesti pobijedila na njihovom terenu. Na završnom turniru u Nizozemskoj, u polufinalu je pala domaća reprezentacija nakon produžetaka 4-2, da bi u finalu, nakon 0-0, Španjolska bila sretnija i spretnija u izvođenju penala.

Nakon gotovo devet godina, tijekom kojih je Hrvatsku pretvorio u svjetsku nogometnu velesilu, Dalić je u srpnju 2026. potvrdio svoj odlazak s klupe, zatvorivši najtrofejnije poglavlje u povijesti reprezentacije. Iza sebe ostavlja nasljeđe odlučnog vođe koji je znao izvući maksimum iz svojih igrača i koji je malenu zemlju dva puta doveo na svjetski tron.

Velika Gorica: Doček hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL