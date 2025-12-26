Neviđen i neponovljiv spektakl: Prije 62 godine odigrano je nevjerojatno kolo u Engleskoj

Tradicija igranja nogometnih utakmica na blagdan Svetog Stjepana, u Engleskoj poznatiji kao Boxing Day, jedan je od najdražih običaja za navijače na Otoku. Dok se ostatak Europe odmara, engleski klubovi ulaze u najgušći raspored sezone, pružajući navijačima savršen bijeg od obiteljskih okupljanja. Iako je bilo mnogo pamtljivih blagdanskih kola, nijedno se ne može mjeriti s onim iz 1963. godine, danom koji je ušao u legendu kao najluđi u povijesti engleskog nogometa.

Tog 26. prosinca, u deset utakmica tadašnje Prve divizije, postignuto je nevjerojatnih 66 golova. Niti jedna utakmica nije završila bez pogodaka, a samo dvije od dvadeset momčadi koje su istrčale na teren nisu uspjele zatresti mrežu. Bio je to dan apsolutnog nogometnog kaosa, spektakularnih rezultata i preokreta koji se i danas, više od šezdeset godina kasnije, prepričavaju s nevjericom.

Fulhamova desetka i debakl bivšeg prvaka

Apsolutni vrhunac dana dogodio se na Craven Cottageu u Londonu, gdje je Fulham dočekao Ipswich Town. Gosti su samo 18 mjeseci ranije, pod vodstvom legendarnog Alfa Ramseyja, osvojili naslov prvaka Engleske. No, protiv raspoloženog Fulhama doživjeli su potpuni kolaps i poraz koji je do danas ostao najteži u njihovoj povijesti. Utakmica je završila rezultatom 10-1 za domaćine.

Posebno se istaknuo škotski napadač Graham Leggat, koji je zabio četiri gola, od čega je jedan hat-trick postigao u rekordne tri minute, što je bio najbrži hat-trick u povijesti lige sve do 2015. godine i pothvata Sadija Manéa. Koliko je dan bio bizaran, možda najbolje svjedoči izjava tadašnjeg predsjednika Ipswicha, Johna Cobbolda:

​- Moglo je otići na bilo koju stranu, sve do početka utakmice.

Poniženja za West Ham i Manchester United

Preko puta grada, na Upton Parku, još jedan londonski klub doživio je tešku sramotu. West Ham, u čijim su redovima igrale buduće svjetske prvakinje i legende kluba Bobby Moore, Geoff Hurst i Martin Peters, poražen je od tadašnjeg lidera prvenstva, Blackburn Roversa, s čak 2-8. Bila je to demonstracija sile gostiju, za koje su hat-trickove zabili Andy McEvoy i Fred Pickering.

Jednako loše prošao je i Manchester United na gostovanju kod Burnleyja. Momčad Sir Matta Busbyja, koja se još uvijek oporavljala od tragedije u Münchenu, deklasirana je na Turf Mooru sa 6-1. Junak utakmice bio je napadač Burnleyja Andy Lochhead, koji je "crvenim vragovima" utrpao četiri gola. United je u toj utakmici igrao bez ozlijeđenog Denisa Lawa i tada 17-godišnjeg Georgea Besta, čije bi prisustvo možda ublažilo katastrofu.

Budući prvaci nisu imali milosti

S druge strane, momčad koja će te sezone osvojiti naslov prvaka, Liverpool, pokazala je zašto je najbolja. "Redsi" su na svom Anfieldu pregazili Stoke City sa 6-1, a briljirao je Roger Hunt, još jedan budući osvajač Svjetskog prvenstva, koji je također postigao četiri pogotka. Uvjerljiv je bio i Chelsea, koji je kao gost s 5-1 slavio protiv Blackpoola i tako zaokružio dan nevjerojatnih golijada.

Čak su i utakmice koje su završile neriješeno bile spektakularne. West Bromwich Albion i Tottenham odigrali su 4-4 u trileru u kojem su Spursi prokockali vodstvo od 4-2, dok su Wolvesi i Aston Villa te Nottingham Forest i Sheffield United odigrali 3-3.

Kao da taj dan sam po sebi nije bio dovoljno čudan, većina momčadi igrala je uzvratne utakmice samo dva dana kasnije, 28. prosinca. Tada se dogodila nevjerojatna serija "osveta". Manchester United je kod kuće svladao Burnley 5-1, West Ham je u gostima pobijedio Blackburn 3-1, a čak je i poniženi Ipswich uspio pobijediti Fulham 4-2. Bio je to savršen, bizaran kraj najluđeg nogometnog blagdana u povijesti.

Ove sezone navijači neće moći uživati u ničemu sličnom jer je odlukom FA-a napravljen izuzetak pa se danas igra samo jedna utakmica, ona između Manchester Uniteda i Newcastlea, koja počinje u 21 sat, uz izravni prijenos na Areni Sport 1.