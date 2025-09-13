Danas novi izbori u Maksimiru: Boban će biti predsjednik kluba, a traži se pet članova skupštine!

Dinamo će danas održati prve, potpuno demokratske izbore u klupskoj povijesti. Tu je sve jasno, za ove se izbore prijavila tek jedna lista, ona Dinamovog proljeća koja će uz još veće ovlasti nastaviti vlast u Maksimirskoj 128. Zvonimir Boban danas će i legitimnim putem, voljom članova kluba, postati čelni čovjek Dinama.

Pokretanje videa... 01:03 Emotivni Zajec: Joj, kaj sam sve prošao u Dinamu. Konačno imamo klub kakav treba biti | Video: 24sata Video

Novi predsjednik kluba s puno većim ovlastima od svog prethodnika Velimira Zajeca koji će u budućnosti biti počasni predsjednik kluba. Boban će ujediniti funkcije predsjednika uprave i predsjednika kluba, dok će Dinamovo proljeće u Nadzorni odbor instalirati svih devet svojih ljudi. Poptuno očekivano...

Riječ je o dosadašnjim članovima izvršnog odbora, tijela koje u budućnosti više neće postaojati u zagrebačkom klubu. Frano Šušnjara postat će predsjednik tog Nadzornog odbora, njegov zamjenik bit će Mislav Ante Omazić. A u tom će tijelu sjediti još Zrinko Hržić, Ivan Nauković, Saša Pavličić-Bekić, Krešimir Mlinarić, Goran Kovačević, Tomislav Globan i Marijan Pojatina.

Dinamova skupština kluba u budućnosti će brojati 50 ljudi, tu je već poznato 45 imena, traže se još samo konačna petorica iz redova povjerenika kluba. Svaki član Dinama ima pravo dati glas jednom od 15 kandidata za povjerenika, a petorica s najvećim brojem glasova ulaze direktno u Skupštinu kao predstavnici članova.

I to je danas jedino nepoznato, kojih će pet imena popuniti Skupštinu Dinama. Izbori traju od 9 do 19 sati, kad će klub na svojim stranicama objaviti neslužbene rezultate. A nakon žalbenog roka (24 sata) i službene rezultate izbora. Sljedećeg tjedna u Maksimiru će se odraditi konstatirajuća sjednica nove Skupštine, pa Dinamo u budućnost kreće novim smjerom... 