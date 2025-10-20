Demantij lokosa: Virgili nije rekao da smo seoski klub, fraza označava vezu s navijačima...

Uoči utakmice s Vukovarom u petak, igrač Lokomotive David Virgili zaokupio je medijski prostor intervjuom za španjolski AS. Igrač, koji je ovoga ljeta pojačao klub dolaskom iz andorske lige, u razgovoru je govorio o tome kako se snašao u hrvatskoj ligi, o ambicijama kluba te je Španjolcima približio kakav je Lokomotivin profil. U prijevodima se pojavilo kako je Virgili Lokomotivu nazvao "seoskim klubom", zbog čega je klub reagirao i naglasio da je riječ o pogrešnom prijevodu te da je zapravo mislio na "klub iz naroda". No, to nije bila jedina neobična izjava koju je veznjak dao u intervjuu.

- U Zagrebu su sve oči ipak uprte u Dinamo. Mi smo kao njihova filijala - rekao je, no iz Lokomotive se na taj dio nisu osvrnuli niti su ga demantirali.

"U posljednjih nekoliko dana pojedini su hrvatski mediji objavili netočna i pogrešno prevedena tumačenja izjava našeg igrača Davida Virgilija koje je dao u intervjuu za ugledni španjolski sportski portal AS.

Izvorni intervju, objavljen pod naslovom ‘Impresivan skok Davida Virgilija: Kao da mi se ostvario san’, bio je u potpunosti pozitivan - David je govorio o svojoj sreći u Zagrebu, zahvalnosti prema Lokomotivi te vjeri u ambicije i napredak kluba ove sezone.

Nažalost, neki hrvatski mediji koristili su automatske i nepotpune prijevode španjolskog teksta, što je rezultiralo netočnim i obmanjujućim naslovima koji sugeriraju da je David govorio nepoštujuće o Lokomotivi. To je potpuno netočno i nepravedno, kako prema igraču, tako i prema klubu.

U izvornom razgovoru na španjolskom jeziku David je Lokomotivu nazvao ‘el equipo del pueblo’ - izrazom koji u španjolskom jeziku ima pozitivno i emotivno značenje te se koristi za opis ‘kluba naroda’: skromnog, vrijednog i ponosnog kluba koji predstavlja obične ljude i njihovu strast prema nogometu.

Takva fraza u španjolskoj kulturi označava bliskost s navijačima i autentičnost; nikako ne znači ‘seoski klub’ ni bilo što pogrdno. David je više puta istaknuo ponos što nosi dres Lokomotive Zagreb, kluba koji unatoč skromnosti pokazuje veliku strast, zajedništvo i ambiciju. Zahvalan je na prilici koju su mu pružili treneri, suigrači i vodstvo kluba te svakodnevno radi kako bi opravdao ukazano povjerenje.

Lokomotiva u potpunosti stoji uz Davida Virgilija i uz pozitivan duh izvornog intervjua koji je dao", stoji u priopćenju Lokomotive.

Oglasio se i igrač

Na intervju se osvrnuo i sam igrač, koji je na Instagram profilu napisao da nije imao namjeru govoriti negativno o Lokomotivi, te da mu je žao što je došlo do nesporazuma.

"Žao mi je što je došlo do nesporazuma nakon mog intervjua za novine AS. Nikada nisam rekao, niti pomislio ništa negativno o Lokomotivi. Naprotiv, s ponosom sam govorio o klubu, treneru i svojim suigračima. U intervjuu sam rekao da je Lokomotiva „el equipo del pueblo“, vrlo pozitivan izraz koji znači klub naroda - skromni klub s velikim srcem i puno strasti. Ponosan sam što nosim ovaj dres i što sam dio ove obitelji", napisao je Španjolac.