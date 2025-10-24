Dinamo može češće igrati s dva napadača. A kad se suparnici samo brane, onda mu treba on

Dinamo je u Malmöu stigao do prvog europskog remija (1-1), Cardoso Varela spasio je "modre" u 96. minuti na gostovanju u Švedskoj. Mladi Portugalac uspješno je zaključio jednu lijepu akciju Stojkovića i Bakrara, tako da je klupa Dinama ovoga puta bila najzaslužnija što se Zagrepčani iz Malmöa vraćaju neporaženi.

Pokretanje videa... 00:42 Trening Dinama u Švedskoj | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Mario Kovačević na teren je poslao svoju standardnu "europsku momčad", a Dinamo je s takvom taktičkom postavkom bio - bezopasan. Istina, imali su "modri" posjed lopte, kontrolirali sredinu terena, ali jedine ozbiljnije prijetnje u prvom dijelu bile su pokušaji glavom Belje i Domingueza. Ipak, premalo...

Taj "europski Dinamo" više se oslanja na tranziciju, brojna utrčavanja u prazan prostor, ubacivanja iz drugog plana. I onda na vidjelo dolaze kvalitete Lisice, Hoxhe, Ljubičića... No, kad vam na suprotnoj strani stoji disciplinirana i organizirana momčad, netko poput Malmöa, onda vam za pobjedu ipak treba nešto više. Lucidnost, kreacija..., igrači koji se snalaze na malom prostoru.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Mario Kovačević u posljednjih je 15-ak minuta na Eleda stadionu na teren poslao baš takve igrače, zaigrao "all-in", napunio momčad ofenzivnim karikama. I to mu se isplatilo. Dinamo je do remija stigao s dva napadača (Kulenović i Bakrar), dva krila (Varela i Vidović), te ofenzivnim Stojkovićem. I da, "modri" su samo u tom periodu, kad su zaigrali potupno otvorenog garda bili opasni.

Trener Dinama nekad treba i ranije riskirati, ne čekati da prolaze minute. I zašto ne bi nekad "modre" od prve minute vidjeli s dva klasična napadača? Posebice kad se igra protiv defenzivno orijentiranih momčadi. I tad vam na terenu trebaju Stojković, Vidović, Bakrar..., igrači koji se bolje snalaze na uskom prostoru, na manjem terenu.

Luka Stojković odigrao je još jednu dojmljivu utakmicu, pokazao svoje pravo lice. Mladi veznjak rastrčao se terenom, okretao strane, pa i lucidno proigrao Bakrara uoči jedinog gola Dinama. I takvi igrači trebaju biti na terenu kad se suparnici isključivo brane. Oni koji u svom repertoaru imaju neko dodavanje kojim će iznenaditi suparničke linije, pojedinci koji se dobro snalaze u međuprostorima.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Bod u Malmöu nije loš rezultat, nikako. Dinamu svaki bod na europskoj sceni zlata vrijedi, ali i dalje ostaje dojam da se u Švedskoj moglo nešto više "ušećeriti". Samo da je bilo malo više hrabrosti, malo više lucidnosti, malo više rizika. Nitko neće, niti smije biti razočaran remijem, ali dojam je kako ova momčad vrijedi puno više od Šveđana.

Dinamo je i dalje na pravom putu, dinamovci su u Malmöu pokazali karakter, nisu se predavali do posljednjeg sudačkog zvižduka. Čak su i nakon izjednačujućeg gola Varele potrčali prema mreži, odmah pokušali tražiti još jedan gol. Za koji nije bilo vremena. Ovaj Dinamo ima kvalitetu, ima karakterne igrače, ovaj Dinamo stvarno može puno...