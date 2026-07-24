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IGRAČI STIŽU, ALI...

Dinamo ovoga ljeta naciljao čak tri ozlijeđena igrača: Kad će Kovačević od njih imati koristi!?

Piše Hrvoje Tironi,
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Dinamo ovoga ljeta naciljao čak tri ozlijeđena igrača: Kad će Kovačević od njih imati koristi!?
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Trener Dinama u pohodu na Ligu prvaka neće imati koristi od Danija Rodrigueza, Alekse Stojakovića i Juniora Brumada, a tek će mu mladi Španjolac biti na raspolaganju za ligašku fazu europksih natjecanja...

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Zvonimir Boban prošlog je ljeta bitno promijenio igrački kadar Dinama, tad na pojačanja potrošio oko 17-18 milijuna eura. I kao što smo vidjeli na kraju sezone, tu je (uz nekoliko iznimaka poput Villara) napravio jako dobar posao. Zagrepčani su odradili fantastično proljeće, na furiozan način osvojili dvostruku krunu. Znači, isplatilo se... 

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Ovo je ljeto bitno drugačije, Dinamo još nije duboko posegnuo u blagajnu, besplatno su stigli Radeljić i Oršić. Slaven Belupu je za mladog Gabrijela Šivaleca (koji će se kaliti u B momčadi) isplaćeno 500.000 eura, a iz Barcelone je stigao Dani Rodriguez. Veliki talent španjolskog nogometa, igrač kojeg "modri" love već mjesecima. I kojeg su vjerojatno uspjeli dovesti - zbog ozljede. 

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Dani Rodriguez već trenira s ostatkom momčadi, u Maksimiru vjeruju kako će ga Mario Kovačević na raspolaganju imati već u rujnu. A zanimljivo, Dinamo je ovog ljeta "naciljao" nekoliko ozlijeđenih igrača. Podsjetimo, "modri" su već potpisali predugovor s Juniorom Brumadom, napadač danskog Midtjyllanda trebao bi na zimu stići kao slobodan igrač, ali i on se - ozlijedio.

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Prema nekim prognozama, Brazilac neće biti na terenu do kraja sezone, što znači kako ga u Maksimiru vide kao pravo pojačanje za sljedeću sezonu. A u Dinamo bi trebao stići i Aleks Stojaković, mladi napadač Lokomotive koji je u četvrtak pao liječnički pregled. Stojaković ima određenih problema, čini se kako ga do zime neće biti na terenu. Ali Boban i Dabac od njega (još) ne odustaju.

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Mario Kovačević tako u pohodu na Ligu prvaka od ove trojke, za razliku od Oršića i Radeljića, neće praktički imati nikakve pomoći. Rodriguez će biti spreman za ligašku fazu europskih natjecanja, tu dobiti priliku za dokazivanje. Posebice ako Bakrar napusti Dinamovu svlačionicu. A od Brumada i Stojakovića aktualni trener i neće imati velike koristi. Barem ne u lovu na Ligu prvaka.  

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