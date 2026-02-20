Obavijesti

MUKE SE NASTAVLJAJU

Dinamov europski 'Beskrajni dan' traje više od tri mjeseca! Gubi stalno i ne izvlači pouke

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 4 min
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

DINAMO - GENK 1-3 U Maksimiru će, bez obzira prođu li ili ispadnu od Genka, biti zadovoljni europskom sezonom jer se opet igrala nokaut faza. Ali Dinamo je postao 'plitak potok' za trećerazredne europske klubove

Dinamo danas nije spreman za Europu. Niti za Ligu prvaka, niti za Europsku ligu. Navijači zagrebačkog kluba trebaju zaboraviti blisku povijest, čudesne pobjede nad Chelseajem, Milanom, Atalantom, Tottenhamom i drugim europskim klubovima. Udariti se mokrom krpom po glavi, vratiti u realnost. Ovaj Dinamo jednostavno nije spreman, nije dovoljno kvalitetan, niti kvalitetno vođen.

Zagreb: Dinamo poražen od Genka konačnim rezultatom 3:1 Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mario Kovačević živi "Beskrajni dan", baš poput Billa Murrayja iz istoimene komedije koja datira iz daleke 1993. godine. Trener Dinama se budi iz dana u dan, ali na europskoj sceni njegova momčad ponavlja iste greške. I dobiva "šamarčine" od svakakvih suparnika. I onih koji su bolji od njih, ali i onih slične kvalitete. Španjolci, Francuzi, Danci, Belgijci... svejedno je, Dinamo se muči sa svima.

Zagrepčani su tako u posljednjih šest europskih dvoboja upisali - pet poraza, uz gol-razliku 6:16. Na praktički isti se način, bez ispaljenog metka padalo protiv Celte (3-0), Lillea (4-0), Betisa (3-0), Midtjyllanda (2-0) i Genka (3-1), u međuvremenu je u Maksimiru pao FCSB (4-1). I da se ne lažemo, Dinamo je praktički u svim utakmicama morao biti bolji. I rezultatski i igrački. A od te Celte do Genka prošlo je više od tri mjeseca. Beskrajnog dana...

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kovačević sa svojim stožerom jednostavno ne priprema dobro europske utakmice. Ni blizu. I ti grijesi idu na njegovu dušu. Dinamo svaki put u europske utakmice ulazi plaho, bojažljivo, igra praktički bez prekršaja. Daleko je to od onog goropadnog Dinama kakvog smo posljednjih godina gledali na europskoj sceni. Ovaj Dinamo se boji, plaši, strahuje..., igra bez zrna samopouzdanja.

"Modri" su tako u domaćim ogledim protiv Celte i Betisa već na poluvremenu gubili 3-0, jučer je Genk već u 21. minuti vodio 2-0. Slično je pak i na gostovanjima, Lille je u 35. minuti imao sigurnih 2-0, jedino se u Danskoj zbog brojnih promašaja igrača Midtjyllanda "čupala nula" do poluvremena. Baš loše, poražavajuće, svakako nedoraslo standardima Dinama.

Zagrepčani na europskoj sceni više nisu čak niti "simpatična momčad", apsolutno nikoga ne čudi kad se u Maksimiru sedmoplasirana družina belgijske Jupiler Pro League postavi poput Barcelone ili Manchester Cityja. I bez imalo problema riješi utakmicu u 20-ak minuta. Kovačević je često ove sezone pričao i o "izvlačenju pouka", ali koliko vidimo i dalje se gubi na isti način, ali ne izvlače pouke.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U Maksimiru će budite sigurni, prođu li ili ne prođu Genk, biti zadovoljni ovom europskom sezonom. I na to imaju pravo, Dinamo je u fazi stabilizacije, gradi se nova momčad, a opet se prezimilo u Europi. Na čemu svima, od prvog do zadnjeg u klubu, kapa do poda. Ali čak se i za plasman među 24 (od 36) najbolje momčadi Europske lige strahovalo do posljednje sekunde.

Svi će u modrom domu ponoviti istu mantru, svi reći uglas "HNL nam je najvažniji". I s tim se slažemo, vraćanje naslova prvaka je apsolutni prioritet u ovoj, prilično čudnoj sezoni. A Dinamo je tu na dobrom putu, uspješno plovi prema novoj tituli. Dinamovci dominiraju domaćom nogometnom scenom, ali za Europu su i dalje - "plitak potok." Pa i trećerazrednu Europu. Nažalost...

