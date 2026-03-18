Dinamovci na meti pola Europe: Stojkoviću ponuda 10 mil. eura, Talijani sad zagrizli i za Bakrara

Bitka za naslov prvaka u hrvatskom nogometu odavno je završena, pa u Maksimiru već razmišljaju o budućnosti. Slaže se igračka križaljka za sljedeću sezonu, traže pojačanja, razgovara tko će od aktualnih prvotimaca i dogodine biti u Maksimiru. Više nije tajna, za neke Dinamove igrače zagrizli su ozbiljniji europski klubovi, a svima je jasno kako se tijekom ljeta nešto treba i zaraditi. Prvenstveno prodajama vlastitih snaga.

Zagrepčani već godinama (uspješno) žive od prodaje igrača, tako će biti i u budućnosti. I bliskoj i daljnjoj. Jednostavno, Dinamo nema previše fiksnih prihoda, pa se godišnji budžet godinama "krpa" prodajama igrača i novcem zarađenim od europskih natjecanja. A ni ta stavka, barem kad se u Zagrebu ne igra Liga prvaka, nije bajna.

Nasreću, Dinamovi su nogometaši uvijek zanimljivi europskim klubovima, već i ptice na grani znaju kako u Maksimirskoj 128 uvijek ima dobre i zanimljive robe. Tako je i danas, pa su europskim velikanima zanimljivi Sergi Dominguez (20), Scott McKenna (29), Luka Stojković (22), Mounsef Bakrar (25), Dion Drena Beljo (24)...

Jasno, neće sva ta lica već na ljeto napustiti Dinamove redove, ali u Maksimiru bi voljeli utržiti jednog ili dva standardna igrača. Tomo Šokota nedavno je u podcastu Zone Dinamo jasno poručio kako su već stigle milijunske ponude za McKennu, Stojkovića (od 10 milijuna eura!?) i Domingueza, a Talijani su jučer donijeli priču kako Torino želi - Bakrara.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Stojković i Beljo su nekako dvije najzanimljivije Dinamove priče, taj je dvojac blizu hrvatske nogometne reprezentacije (obojica su na pretpozivu Zlatka Dalića), njih bi brojni klubovi voljeli vidjeti u svojim redovima. Beljo je klasični egzekutor za kojega bi "modri", prema nekim procjenama, mogli dobiti 10-12 milijuna eura, dok bi Stojković mogao biti - bingo.

Dinamo je još na zimu prihvatio ponudu Al Jazire vrijednu 4,5 milijuna eura za svog najboljeg igrača, a Stojković je napravio pametan potez odbivši odlazak na Bliski istok. I u Dinamu dočekao svojih pet minuta, dokazao koliko vrijedi, pa je i njegova tržišna vrijednost danas (barem) dvocifrena.

Mounsef Bakrar je postao meta Talijana, za McKennu se ozbiljno raspituju engleski klubovi, Dominguez intrigira brojne Španjolce. I u Maksimiru žele na ljeto biti spremni na sve opcije. Ne, u Dinamu neće biti velike ljetne rasprodaje, ali se planira utržiti željeni novac prodajama jednog do dva igrača. Čisto zbog matematike i financijske bilance. Bit će, jasno, i nekih dolazaka... 