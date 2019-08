Dinamu prolazak Ferencvaroša donosi čak osam milijuna eura

Lani je hrvatski prvak zapeo na posljednjoj stepenici, nesretno je ispao od Young Boysa i nije sedmi put uspio ući u elitu. Sad je s kapetanom posade Nenadom Bjelicom krenuo u novi pokušaj, vrata Lige prvaka su odškrinuta, ali trebat će se dobro namučiti da se ona do kraja otvore.

U Maksimir sutra stiže Ferencvaroš, prvak Mađarske, u čijoj pratnji stiže više od 1500 navijača. Fradi je “gladan” europskih uspjeha, opasan, tvrd i neugodan, ali sve u ovoj i uzvratnoj utakmici ipak ovisi o Dinamu. Ne, naravno, da nećemo podcijeniti mađarskog prvaka, ali naš je ipak jači, kvalitetniji i vjerujemo kako će to pokazati već u Maksimiru. U utorak u 20 sati kreće “lov” na osam milijuna eura. Pet milijuna eura dobiva momčad koja se plasira u play-off Lige prvaka. Ako pak tamo ispadne, ulaskom u skupine Lige prvaka osigurava 2,9 milijuna eura. Dakle, Dinamo si prolaskom Ferencvaroša osigurava gotovo barem osam milijuna eura.- Ulazak u Ligu prvaka nije imperativ, to je naša želja, velika želja - rekao nam je prije nekoliko dana Nenad Bjelica.On je s Austrijom Beč već osjetio čari igranja u eliti, kad je 2013. u posljednjem pretkolu izbacio baš Zagrepčane.Bjelica je s Dinamom prošle sezone radio velike stvari u Europskoj ligi, ali Liga prvaka je ono čemu je u Maksimiru ove sezone sve podređeno. Protiv Gorice je Bjelko došao do jubilarne 50. pobjede na klupi hrvatskog prvaka.- Sretan sam, 65. utakmica, 50. pobjeda. Neka bude tako i nakon idućih 65, 130 utakmica, 100 pobjeda. Neću se umoriti od pobjeda - rekao je nakon malog jubileja Dinamov trener.Može se pohvaliti da je dosad dobio 76,9 posto utakmica s Dinamom. Bome, to je sjajan postotak. Nigdje u dosadašnjoj karijeri nije toliko pobjeđivao. Najbolji je postotak prije dolaska u Maksimir imao u Lechu iz Poznanja, ali ga je zasad debelo premašio.Dinamo je posljednji put u skupini Lige prvaka igrao u sezoni 2016/2017. Tada ga je u elitu uveor preko austrijskog Red Bull Salzburga. Ulazak u elitu donosi 15,2 milijuna eura zarade. Svaka pobjeda u Ligi prvaka dodatnih 2,7 milijuna eura, a remi 900.000 eura. Istina, nije Dinamo baš imao neki dobar omjer u dosadašnjih šest nastupa, ali bilo je tu blistavih partija i povijesnih pobjeda.

Pamte se one protiv Porta u Zagrebu i Ajaxa u Amsterdamu 1998. godine, naravno i remi protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu 1999. godine. Posljednju je veliku utakmicu u skupini Lige prvaka Dinamo dobio u rujnu 2015. godine, kad je u Maksimiru pao Arsenal 2-1. Na klupi je tada bio sadašnji sportski direktor Zoran Mamić. Svi su u Maksimiru veliki optimisti pred dvomeč s Mađarima. Očekuje se oko 15-ak tisuća gledatelja, a po svoje je ulaznice jučer došao i slavni gimnastičar, veliki navijač Dinama, Tin Srbić.