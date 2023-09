Đoković: Da nisam iz Srbije, Zapad bi me odavno dignuo u nebesa. Zato je ovo još slađe

Srpski tenisač Novak Đoković (36) pobijedio je Danila Medvjedeva (27) sa 6-3, 7-6 (5), 6-3 i osvojio četvrtu US Open titulu u karijeri i čak 24. Grand Slam titulu.

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

Đoković je trijumfom u New Yorku osvojio čak 69. veliku titulu (Grand slam, Masters, Olimpijske igre, ATP finale) u karijeri. U leđa mu gledaju velikani i rivali poput Rafaela Nadala (59 velikih titula) i Rogera Federera (54). 'Nole' je ove godine osvojio tri Grand slama i ponovno je prvi tenisač na svijetu. Osvojio je već dvije Grand slam titule s više od 36 godina, dok je njegov rival Rafael Nadal (37) najavio odlazak u mirovinu nakon iduće godine...

Nakon pobjede nad Medvjedevom Đoković je komentirao do kad planira igrati.

- Sigurno ću nastaviti s igrom. Osjećam se dobro, a još uvijek imam potporu okoline, mojeg tima i obitelji. Svjestan sam da još uvijek igram na visokom nivou i osvajam najveće turnire te ne želim napustiti tenis dok sam na vrhu i dok igram na nivou na kojem igram. Eventualno ću tenis napustiti jednog dana za 23-24 godine. Do tada ćete me viđati još neko vrijeme - našalio se Đoković.

Ivanišević: Novak će igrati do 2028. godine

A na to pitanje odgovorio je i Goran Ivanišević (51), koji je s Đokovićem osvojio svaki Grand slam turnir.

- Novak planira igrati do Olimpijskih igara u Los Angelesu. Kad je to, 2028. godine? Sada vam je jasno što je u njegovoj glavi. On uživa u tenisu, obožava izazove, vodi računa o svojem tijelu, o svemu. Kada me pitate hoće li osvojiti 25. Grand Slam, reći ću da. Kada osvoji 25., on će razmišljati zašto ne i 26. Uvijek postoji još jedan, uvijek postoji nešto više.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Federer se 2022. umirovio, a Nadala su zaustavile ozljede. Za razliku od njih, Đoković i dalje rastura konkurenciju i nema jasnih naznaka da bi uskoro mogao stati.

Za razliku od Španjolca i Švicarca, Đoković ističe da nije toliko voljen u zapadnom svijetu jer dolazi iz Srbije.

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS

- Neka o tome ostali raspravljaju, ali jedna činjenica je sigurna... Da nisam iz Srbije, prije puno godina bih bio dignut u nebesa, posebno u zapadnom svijetu. No, dobro, to je dio mojeg životnog putovanja. Zahvalan sam na tome što dolazim iz Srbije, to mi daje vjeru i nadu. Zato je sve ovo što postižem još slađe i još više me ispunjava, a vi pišite ono što mislite.

Kći Tara Đokoviću je bila posebna motivacija u finalu.

- Nisam znao da će biti tu, vidio sam je kad sam izlazio na teren. Osmjehnula mi se svaki put kada mi je bila potrebna ta nevina, dječja energija. Dobio sam je do nje. Moj san je bio da me moja djeca gledaju dok osvajam Grand Slam turnire, da budu dovoljno odrasla da mogu znati što se događa.