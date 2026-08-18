DOZNAJEMO Talijanski bankar stiže u Bilićev stožer! Manciniju nacrtao 4380 akcija iz prekida

Hrvatska nogometna reprezentacija imala je na minulom Svjetskom prvenstvu velikih problema s prekidima, ali tome bi, čini se, mogao doći kraj. Slaven Bilić (57) nedavno je preuzeo "vatrene" pa u jednom medijskom istupu potvrdio da razmišlja o stručnjaku baš za taj segment, a izbor je, kako neslužbeno doznaju 24sata, pao na Talijana Giannija Vija (73).

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Vio je bio bankar i veliki zaljubljenik u nogomet. Dok je bio trener četvrtoligaša Quinto di Trevisa, fokusirao se na usavršavanje prekida. Rad je pretvorio u knjigu “Dodatnih 30 posto”.

- Sve što ću reći jest da morate detaljno analizirati svakog svojeg igrača i naći mu specifičnu zadaću tijekom prekida. Najvažniji je tajming - rekao je Vio jednom prilikom.

Knjiga je 2005. došla do Waltera Zenge, koji je tad vodio Crvenu zvezdu i srpski klub radio je po tim smjernicama. Kad je otišao u Cataniju, Zenga je inzistirao da mu u stožeru bude Vio.

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No on se nije želio odreći sigurnog posla u banci pa je Zenga dogovorio da avionom dolazi četvrtkom i bude u klubu do nedjelje. Od 44 gola koje je Catania zabila i spasila se od ispadanja, čak 17 ih je palo iz prekida. Sve to zaintrigiralo je kasnije i Roberta Mancinija, tad izbornika Italije. Vio je Manciniju osmislio čak 4380 akcija iz prekida, a Italija je 2021. osvojila Euro...

Radio je potom u Tottenhamu (asistirao Antoniju Conteu), a bio je i u Watfordu. Zadnji angažman imao je u reprezentaciji SAD-a s kojom je bio na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu.

I neće Vio biti jedini stranac u Bilićevom stožeru. Spominjali smo ranije da stiže i Velšanin Nick Davies, koji će brinuti o fizičkoj spremi "vatrenih".