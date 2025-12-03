Obavijesti

'Drugim klubovima država i grad rade stadione, a naplaćuju ulaznice skuplje nego Rijeka'

Zagreb: Svečana dodjela SuperSport HNL nagrada za sezonu 2024/2025.

Ja sam Rujevicu sam izgradio i financirao, a naše karte su iste ili manje nego kod konkurenata kojima je stadion napravila država ili grad, naglasio je Mišković

Damir Mišković u gostovanju na MAXSportu, u emisiji "Druga strana medalje", dotaknuo se velike teme koja je još prošle sezone polarizirala riječki navijački puk. Riječ je, naravno, o poskupljenjima, jer su tijekom jedne sezone pretplate za utakmice "fiumana" narasle i do 120 posto.

Predsjednik Rijeke naglasio je da su navijačima omogućili otplatu na 12 rata te da ulaznice za pojedinačne utakmice u pretplati, za otprilike 70 posto stadiona, stoje pet, osam, 11 i 13 eura.

Nadovezao se i na stadione, koji su gorući problem hrvatskog nogometa. U Kranjčevićevoj se trenutačno gradi gradski stadion koji će biti najmodernije nogometno zdanje u glavnom gradu. Ipak, to je projekt grada i države. U planu je i gradnja novog Maksimira, odabrana je tvrtka koja će ga rušiti, a slično se već duže razmatra i u Splitu, gdje bi Hajduk trebao dobiti novi dom. Pritom ostaje otvoreno pitanje hoće li to biti Poljud ili neka druga lokacija. Između redaka Mišković je prozvao nadležne.

- Naše cijene su i danas jeftinije nego kod mnogih. Ovo što mi imamo u Rijeci, procjenitelji tvrde da vrijedi 50 milijuna eura, a ja mislim da vrijedi i više. Nije bitno, ali to je netko izgradio. Drugi klubovi u Hrvatskoj dobit će badava stadione od 50, 200, 300 milijuna eura. Oni će također naplaćivati ulaznice, a stadion su im napravili grad i država. Ja sam ovo sam izgradio i financirao, a naše karte su iste ili manje nego kod konkurenata kojima je stadion napravila država ili grad. Mi sve sami održavamo, a u drugim gradovima to sufinanciraju ili potpuno financiraju - rekao je Mišković.

