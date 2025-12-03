Novi problemi za Kovačevića: Lisica 'out', Bakrar će na Afrički kup nacija, a tko će - na krilo!?

Dinamo si je pobjedom (2-0) u Velikoj Gorici kupio četiri dana mira do velikog derbija s Hajdukom, a tu bi Mario Kovačević potencijalnom pobjedom onda napravio sjajan posao. Pobjegao Splićanima na četiri boda zaostatka, puno mirnije ušao u posljednje tri (Betis, Slaven Belupo i Lokomotiva) utakmice jeseni.

Pokretanje videa... 00:46 Slavlje Dinama u Velikoj Gorici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Ipak, trenera Dinama nisu danas dočekale dobre vijesti, Kovačević je do kraja jeseni ostao bez Matea Lisica koji je dobio mononukleozu. Lisica je ove sezone bio standarda opcija "modrih" na desnom krilu, iza njega je 19 službeni nastupa u kojima je upisao po četiri gola i asistencije. Rekli bismo, za prvu sezonu sasvim pristojno.

Krilni nogometaš Dinama imao je jako dobrih rola u dosadašnjem dijelu sezone. Pamtimo njegov gol protiv Maccabi Tel Aviva kojim je vratio Dinamu u igru nakon ranog rezultatskog hendikepa, Lisica je asistirao Kulenoviću za prvi gol sezone u Osijeku, iz daljine zabijao protiv Varaždina i Slaven Belupa, asistirao Hoxhi protiv Varaždina...

Kovačević je sad u samom finišu jeseni ostao bez važne karike, a Lisicu bi na desnom krilu trebao zamijeniti - Mounsef Bakrar. Jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela sezone, igrač koji se jednako dobro snalazi (i isporučuje) na krilu ili u vrhu napada. Ali tu postoji jedna "caka". Bakrar bi, poslije Betisa, mogao na - Afrički kup nacija!

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Izbornik Alžira Vladimir Petković još nije objavio popis igrača na koje računa za kontinentalno prvenstvo Afrike koje kreće 21. prosinca, a traje sve do 18. siječnja 2026. godine. Ipak, na posljednjem popisu Petkovića u studenom našla su se dva dinamovca - Ismael Bennacer i Mounsef Bakrar, pa postoji realna mogućnost da obojica budu (u Maksimiru to i očekuju) dio ovogodišnjeg AFCON-a. I u tom slučaju preskoče Slaven Belupo (14. prosinca) i Lokomotivu (20. prosinca).

I tu se opet otvara pitanje, tko će u finišu sezone biti Dinamovo desno krilo. Ako nema Lisice, ako u tom slučaju ne bude ni Bakrara. Sasvim je jasno, te dvije utakmice u napadu će odraditi Beljo i Kulenović, Hoxha bi trebao biti na lijevoj strani, dok bi na desnoj strani priliku mogli dobiti Varela, Stojković ili neki mladi junior (Horvat, Zulfić, Ćutuk).

Dodatan je problem što Hoxha već ima tri akumulirane javne opomena, pa ako Albanac do tada još jednom požuti, Kovačević u Koprivnici ili protiv "lokosa" niti njega ne bi imao na raspolaganju. Sve su opcije otvorene. Ali prvo treba vidjeti konačni spisak alžirskog izbornika za Afrički kup nacija, on će biti objavljen ovih dana...