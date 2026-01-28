Obavijesti

Sport

DOBAR REZULTAT RODEŠA

Dvojica Hrvata u drugoj vožnji kultnog slaloma u Schladmingu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Christian Hartmann

Filip Zubčić je sa zaostatkom od 3.23 sekunde završio na 39. mjestu, a Matej Vidović je zaostao 4.51 sekundi i imao 51. rezultat, od isto toliko skijaša koji su došli do cilja prve vožnje

Admiral

Norvežanin Atle Lie McGrath postavio je najbolje vrijeme (53.12 sekundi) prve vožnje noćnog slaloma za Svjetski kup u austrijskom Schladmingu, a od četvorice hrvatskih predstavnika u drugu vožnju su se plasirali Istok Rodeš, koji je imao 17. rezultat, i Samuel Kolega koji je završio na 23. mjestu.

Rodeš je za McGrathom zaostao dvije sekunde i devet stotinki, a Kolegin zaostatak je dvije sekunde i 43 stotinke.

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Slalom
Foto: Christian Hartmann

Filip Zubčić je sa zaostatkom od 3.23 sekunde završio na 39. mjestu, a Matej Vidović je zaostao 4.51 sekundi i imao 51. rezultat, od isto toliko skijaša koji su došli do cilja prve vožnje.

Najbliži 25-godišnjem Norvežaninu je bio njegov sunarodnjak Henrik Kristoffersen koji je zaostao za 15 stotinki, a treći je bio Švicarac Loic Meillard s 44 stotinke zaostatka. Unutar jedne sekunde zaostatka za McGrathom bila su sedmorica skijaša.

Druga vožnja je na programu od 20.45 sati.   

