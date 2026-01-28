Dvojica Hrvata u drugoj vožnji kultnog slaloma u Schladmingu

Norvežanin Atle Lie McGrath postavio je najbolje vrijeme (53.12 sekundi) prve vožnje noćnog slaloma za Svjetski kup u austrijskom Schladmingu, a od četvorice hrvatskih predstavnika u drugu vožnju su se plasirali Istok Rodeš, koji je imao 17. rezultat, i Samuel Kolega koji je završio na 23. mjestu.

Rodeš je za McGrathom zaostao dvije sekunde i devet stotinki, a Kolegin zaostatak je dvije sekunde i 43 stotinke.

Foto: Christian Hartmann

Filip Zubčić je sa zaostatkom od 3.23 sekunde završio na 39. mjestu, a Matej Vidović je zaostao 4.51 sekundi i imao 51. rezultat, od isto toliko skijaša koji su došli do cilja prve vožnje.

Najbliži 25-godišnjem Norvežaninu je bio njegov sunarodnjak Henrik Kristoffersen koji je zaostao za 15 stotinki, a treći je bio Švicarac Loic Meillard s 44 stotinke zaostatka. Unutar jedne sekunde zaostatka za McGrathom bila su sedmorica skijaša.

Druga vožnja je na programu od 20.45 sati.