Englezi uhitili huligana koji je rasistički vrijeđao nogometaša

Početak nove sezone engleske Premier lige zasjenio je sramotan incident na Anfieldu, gdje je 47-godišnji huligan koji se predstavljao kao navijač Liverpoola, Mark Mogan, uhićen pod sumnjom da je rasistički vrijeđao napadača Bournemoutha, Antoinea Semenya. Incident, koji je zgrozio nogometni svijet, doveo je do prekida utakmice i pokrenuo val osuda, ali i pokazao jedinstvo u borbi protiv diskriminacije.

Sve se odigralo u 29. minuti utakmice prvog kola Premier lige između Liverpoola i Bournemoutha. Dok se 25-godišnji ganski reprezentativac Semenyo pripremao izvesti aut, Mark Mogan, dugogodišnji vlasnik sezonske ulaznice i korisnik invalidskih kolica, primaknuo mu se i, prema navodima svjedoka, uputio mu rasističke uvrede.

Foto: Arenasport

Semenyo je odmah reagirao i prijavio incident glavnom sucu Anthonyju Tayloru. Utakmica je nakratko zaustavljena dok je sudac razgovarao s menadžerima obje momčadi, Arneom Slotom i Andonijem Iraolom, te kapetanima. Na poluvremenu je preko razglasa na stadionu pročitana poruka protiv rasizma, a policija je identificirala i sa stadiona ispratila Mogana.

Reakcija policije i kluba

Policija okruga Merseyside potvrdila je da je 47-godišnji muškarac uhićen pod sumnjom za rasno motivirano narušavanje javnog reda i mira. Pušten je uz jamčevinu na tri mjeseca, no izrečene su mu stroge mjere: zabranjen mu je dolazak na bilo koju nogometnu utakmicu u Ujedinjenom Kraljevstvu te se ne smije približiti na manje od jedne milje bilo kojem stadionu.

Foto: Peter Powell/REUTERS

Iz Liverpoola stigla je oštra osuda. U službenom priopćenju klub je naglasio da "osuđuje rasizam i diskriminaciju u svim oblicima" te da im "nema mjesta u društvu ni u nogometu". Potvrđeno je da će Moganu, ako bude proglašen krivim, biti izrečena doživotna zabrana dolaska na Anfield.

Šok na tribinama i Semenyov odgovor na terenu

Drugi navijači koji su sjedili u blizini osumnjičenika opisali su neugodnu atmosferu. Jedan od svjedoka, Nick Collins, na društvenim mrežama je napisao kako je Mogan poznat kao "strastven navijač koji često pretjeruje". Opisao je kako je Semenyo, šokiran, zamolio navijača da ponovi što je rekao, nakon čega je ovaj to i učinio. "Bilo je toliko neugodno biti u njegovoj blizini da smo htjeli da ga izbace", napisao je Collins, dodavši ironičnu opasku da je Mogan na majici nosio bedž s natpisom "Nema mjesta za rasizam".

Unatoč gnusnom napadu, Antoine Semenyo je pokazao iznimnu mentalnu snagu. U drugom poluvremenu postigao je oba pogotka za svoju momčad u porazu 4:2. Nakon utakmice, na društvenim mrežama zahvalio je na podršci.

- Večer na Anfieldu pamtit ću zauvijek, ne zbog riječi jedne osobe, već zbog načina na koji je cijela nogometna obitelj stala zajedno. Hvala mojim suigračima, igračima i navijačima Liverpoola koji su pokazali svoj pravi karakter te službenicima Premier lige koji su profesionalno odradili posao - napisao je Semenyo.

Foto: Peter Powell/REUTERS

Podršku su mu pružili brojni kolege, uključujući kapetana Liverpoola Virgila van Dijka, koji je incident nazvao "apsolutnom sramotom".

- Ovakve se stvari ne bi smjele događati u svijetu, a kamoli u nogometu. Stojimo uz Antoinea - poručio je Van Dijk.