Evo gdje gledati prvu utakmicu Dinama u LP protiv Atalante

Zagrebački Dinamo u srijedu od 21 sat na Maksimiru dočekuje talijansku Atalantu u utakmici 1. kola skupine C Lige prvaka, a atmosfera na Dinamovom stadionu bit će kao na prošlosezonskom premijernom susretu s Benficom. Naime, u Maksimir stiže Atalanta i 35 autobusa njezinih navijača, ali stiže i 30.000 navijača 'modrih'!

Interes za ovu utakmicu je ogroman, a ulaznica je još jako malo. Ipak, oni koji ne budu uspjeli doći do svojih karata, mogu pratiti Dinamo preko malih ekrana. Prijenos je na HRT-ovom drugom programu,a uvodna emisija počinje već sat vremena prije samog susreta, u 20 sati.

Zanimljivo, iako je Atalanta favorit u susretu, niti domaći Dinamo ne stoji loše na kladionicama. Koeficijent na Dinamovu pobjedu je 3.80, dok je na goste iz Italije 2.10. S obzirom da se radi o momčadi koja je i više nego duplo skuplja i s obzirom na to da Dinamo već tri godine nije igrao u najelitnijem nogometnom natjecanju, to i nije toliko loš koeficijent na to da će bodovi ostati u Maksimiru. Uz to, Dinamo je s ovakvim koeficijentom pobjeđivao u više od 50% susreta.

Za veliku utakmicu ostalo još jako malo karata za gornju sjevernu tribinu. Ulaznice se po cijeni od 120 kuna mogu kupiti na stranici ulaznice.hr te na ticket-pointu na Maksimiru, a na dan utakmice koštat će 150 kuna. Južna tribina rezervirana je za gostujuće navijače, kojih se u Maksimiru očekuje oko 3000.