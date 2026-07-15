Evo kad Fifa planira kazniti one koji su žestoko kritizirali suce! Među njima bio je i Zlatko Dalić

Bilo je puno nezadovoljnih na Svjetskom prvenstvu u SAD‑u, Kanadi i Meksiku, a Fifa je njihove prigovore uglavnom promatrala mirno, kao da će sve brzo pasti u zaborav. Ipak, krovna svjetska nogometna organizacija ima jasan plan za one koji su tijekom turnira žestoko napadali suce ili druge aktere.

Prema pisanju The Athletica, Fifa će se tek nakon završetka SP‑a početi baviti eventualnim sankcijama za trenere i igrače koji su, po njihovu mišljenju, prešli granicu razuma. Suci su bili glavna meta kritika, a među najžešćima je bio izbornik Egipta Hossam Hassan, uvjeren da je njegova reprezentacija bila pokradena u osmini finala protiv Argentine.

- Bili smo najbolji, u svemu. Ali neki faktori utjecali su na rezultat utakmice. Ti faktori nisu bili vanjski tijekom utakmice, ali jesu prije. A tijekom utakmice je na terenu bilo jasno tko utječe na utakmicu. Bilo je jasno da su Argentinci uspjeli izvršiti ogroman pritisak na suca uoči utakmice, stalno su spominjali Francuze - rekao je Hossam nakon ispadanja.

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Ni njegov veznjak Mostafa Ziko nije bio blaži...

- Vodili smo 2:0 i nismo mogli ništa. Sve je bilo u Božjim rukama. Htjeli smo usrećiti naš narod, ali nije bilo zapisano. Sve zbog suca. Ovaj je turnir usmjeren prema Argentini.

Žestoki su bili i Švicarci, koji su ispali u produžecima u četvrtfinalu od gaučosa. U drugom poluvremenu ostali su s igračem manje jer je Breel Embolo dobio drugi žuti karton zbog simuliranja nakon intervencije VAR‑a, u utakmici koju je sudio Joao Pedro Pinheiro.

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- Teško je kada je sudac protiv vas, svaka sitnica bila je protiv nas. Svaki pad i svaki prekršaj Argentinaca prošao je bez posljedica. Obično ništa ne govorim protiv sudaca, ali nikad nisam doživio ovako nepošten kriterij - naglasio je stoper Manuel Akanji, koji dijeli svlačionicu s Joškom Gvardiolom i Mateom Kovačićem u Manchester Cityju.

Nezadovoljan je bio i Dalić

Svoje je frustracije javno izrazio i sada bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić, koji je nakon poraza od Portugala u šesnaestini finala žestoko kritizirao suđenje.

- Suđenje je bilo jako loše. Niti jedan prekršaj, niti jedan prekid za nas. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nemamo pravo puno komentirati. Mali su dvaput napravili čudo, sada nisu smjeli - poručio je Dalić.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Fifa je, navodi Athletic, odbila konkretno komentirati kakve bi sankcije mogli dobiti oni koji su prekoračili crtu dopuštene kritike. Ključnu ulogu u eventualnim kaznama imat će sudačka izvješća i ostale dostupne činjenice.