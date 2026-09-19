Evo kad je Osijek zadnji put pobijedio Varaždin; Bessone: Ne vjerujem u te statistike...

Trećeplasirani Varaždin danas od 17 sati u osmom kolu HNL-a dočekuje drugoplasirani Osijek. Varaždin čak osam utakmica u nizu nije izgubio od Osijeka. "Bijelo-plavi" posljednji put pobijedili su klub iz "baroknoga grada" još u rujnu 2024., kad je na Opus Areni bilo 2-1. Međutim, ovaj je Osijek opasan, u prošlom kolu kod kuće je deklasirao Dinamo 4-2.

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- Bili su vrlo dobri i kvalitetni, dobri iz tranzicije i agresivni. Pokazali su, doduše, i drugo lice protiv Rijeke (poraz 4-1, op. a.). Sigurno da nisu ista momčad kod kuće i u gostima - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina, pa dodao da zbog ozljeda neće imati Mateja Vuka i Roberta Punčeca, a spremu još hvata David Puclin.

Utakmicu je najavio i Federico Bessone, trener Osijeka.

- U dobrom smo stanju. Imali smo težak tjedan nakon Rijeke, a i zbog Kupa. No, trijumf nad Dinamom bio je sjajan poticaj i vjetar u leđa, prije svega zbog mentaliteta. Cijeli ovaj tjedan jako smo dobro radili i vjerujem da se možemo na pravi način suprotstaviti Varaždinu - poručio je Bessone.

Bessone očekuje težak dvoboj protiv čvrstog i uigranog protivnika.

- Ako želimo pobijediti, moramo biti perfektni. Pripremamo se kao za svaku drugu utakmicu. Ako nemamo agresiju i osobnost, ako nismo Osijek kakav smo bili protiv Dinama, bit će teško. Ako budemo kao prošlog vikenda, nećemo imati problema. Varaždin je u dobrom trenutku, ali i mi smo takvi. Siguran sam da nas očekuje dobra utakmica - rekao je trener Osijeka.

Argentinac na klupi Osijeka neće moći računati na Ivana Dolčeka. Dotaknuo se i statusa Ivana Kolarika. Mladi stoper bio je standardan, ali protiv Dinama je ostao na klupi. Svemu je kumovala loša utakmica protiv Rijeke kolo prije.

- Dolčeka neće biti nekoliko tjedana, očekujem da se vrati nakon reprezentativne stanke. Kolarik? Neki su igrači trenutačno u boljoj formi od njega i zato je tu gdje jest. Razgovarao sam s njim, svjestan je da mora čekati svoju priliku - kazao je Bessone.

Osijek već dvije godine nije ostvario pobjedu protiv Varaždina.

- Koliko je trebalo da Dinamo izgubi od Osijeka? Ne vjerujem u te statistike. Vjerujem u trenutak, osjećaj i ono što vidim. Ne znam hoćemo li pobijediti sutra, ali imam dobar osjećaj. Sve je pozitivno, momci teško rade. Vjerujem da smo bliže pobjedi nego porazu - zaključio je Argentinac.